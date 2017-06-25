Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили
Австралия упускает победу над Чили и покидает Кубок Конфедераций

Австралия упускает победу над Чили и покидает Кубок Конфедераций
Германия побеждает Камерун и выходит в полуфинал с первого места

Германия побеждает Камерун и выходит в полуфинал с первого места
Португалия легко разбивает Новую Зеландию и выходит в полуфинал Кубка Конфедераций

Португалия легко разбивает Новую Зеландию и выходит в полуфинал Кубка Конфедераций

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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Чили - Австралия - 1:1 (обзор)

Чили - Австралия - 1:1 (обзор)

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