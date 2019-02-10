0:10 в двух матчах на выезде и исторический гол Агуэро: "Манчестер Сити" уничтожил "Челси" в 26 туре АПЛ

В центральном матче 26 тура английской Премьер-лиги встречались "Манчестер Сити" и "Челси". Две команды из первой четверки АПЛ (до начала матча "Челси" входил в ТОП-4 по потерянным очкам) переживали достаточно разные ситуации – если "Сити" явно в форме и во всю силу старается догнать "Ливерпуль" в борьбе за чемпионство, то "Челси" чередует победы над аутсайдерами с разгромными поражениями от середняков на выезде и пока не может называться стабильной командой. Подобные результаты "аристократов" порождают различные слухи о том, что Сарии не доработает в Лондоне до конца сезона, а прессе проскакивают заголовки о том, что в итальянском специалисте нуждается "Рома". Очевидно, что в данной ситуации "горожане" являлись фаворитом матча. Оптимизма фанатам "аристократов" добавляла разве что победа над "Сити" в первом круге, но очень скоро воспоминания о тех временах были закрыты густым туманом горечи.

Уже на 4 минуте "Манчестер Сити" повел в счете. Бернарду Силва получил мяч на правом краю штрафной площади и прострелил на границу вратарской. Игровой снаряд пролетел всех, оказавшись на противоположном краю штрафной, где к атаке очень удачно подключился Рахим Стерлинг и первым касанием отправил мяч в сетку Кепы – 1:0. А чуть позже настало время Агуэро! На 8 минуте аргентинский форвард промахнулся с метра и очень расстроил своего тренера (Гвардиола бил кулаками в газон стадиона, не понимая, как Серхио мог промахнуться после такого изумительного прострела с фланга от Силвы), а уже с 13 минуты все пошло очень хорошо. Агуэро получил мяч за пределами штрафной, сыграв в стенку с Де Брюйне, освободился от опеки двух защитников и метров с 25 обводящим ударом ахнул точно в дальнюю девятку; все усилия Кепы отбить этот феноменальный по точности удар совершенно не могли увенчаться успехом – 2:0.

Спустя 6 оборотов секундной стрелки Агуэро вновь оказался точным. После очередной атаки "Сити", которую "Челси" формально отбил, Рос Баркли неудачно сыграл на выносе, и скинул игровой снаряд в сторону собственной вратарской, где аргентинский форвард убежал за спины защитников и в 2 касания переиграл Кепу – 3:0. К 25 минуте "аристократы" горели уже со счетом 4:0. Рахим Стерлинг получил мяч на правом фланге и делал прострел на Агуэро в штрафную. Защитники эту передачу перехватили, но вторым темпом атаку поддерживал Гюндоган: немец принял игровой снаряд на границе штрафной площади и бильярдным ударом поразил дальний нижний угол; никто не мог предположить, что пятая команда лиги будет гореть 4:0 еще до первого получаса игры.

Во втором тайме "Сити" не стал полностью сбавлять ход и продолжил периодически терроризировать чужие ворота. На 51 минуте Серхио Агуэро откликнулся на подачу Де Брюйне с правого фланга, перевисел в воздухе Давида Луиза и пробил по воротам Кепы, но попал в перекладину. А спустя 5 полных оборотов секундной стрелки Аспиликуэта попытался в подкате выбить мяч из ног Стерлинга, но не рассчитал момент и уронил англичанина на газон. Судья незамедлительно указал на точку. К "ядру" подошел Агуэро, и ударом в правый угол установил новый счет в матче – 5:0. Это событие стало знаменательным по двум причинам. Во-первых, после гола с пенальти Агуэро оформил свой 11 хет-трик в АПЛ и сравнялся с историческим рекордом Алана Ширера. Во-вторых, счет 5:0 был хорошей заявкой на то, что "Челси" в итоге проиграет с разницей в 5 и более мячей – впервые в истории Премьер-лиги, между прочем!

На 65 минуте Гвардиола заменил Агуэро на Жезуса, но это никак не повлияло на общее течение игры и результативность. На 75 минуте вышедший на поле бразилец вырвался один на один с голкипером, но не смог переиграть Кепу. А через 5 минут "Сити" расчертил прекрасную комбинацию возле чужой штрафной, в финале которой украинец Александр Зинченко прорвался по левому флангу и прострелил во вратарскую, где Стерлинг с нескольких метров переправил "снаряд" в пустые ворота – 6:0. Этот эпизод стал формальным окончанием матча. "Челси" так и не смог создать хотя бы один внятный момент, а "Сити" в режиме экономии энергии довел встречу до победы и снова сравнялся с "Ливерпулем" в турнирной таблице (по потерянным очкам Клопп и компания все еще выше); а "Челси" значительно ухудшил свою разницу забитых и пропущенных голов и опустился на 6 место, все также имея в активе 50 баллов.

"Манчестер Сити" – "Челси" – 6:0

Голы: Стерлинг, 4 – 1:0; Агуэро, 13 – 2:0; Агуэро, 19 – 3:0; Гюндоган, 25 – 4:0; Агуэро, 56 (пен.) – 5:0; Стерлинг, 80 – 6:0.

"Челси": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Фернандиньо (Д. Сильва, 76), Гюндоган, Де Брюйне (Марез, 68) – Стерлинг, Б. Силва, Агуэро (Жезус, 65).

"Манчестер Сити": Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо (Эмерсон, 73) – Жоржиньо, Канте, Баркли (Ковачич, 53) – Педро (Лофтус-Чик, 66), Азар, Игуаин.