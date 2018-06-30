1/8 финала Чемпионата Мира 2018 года в одной картинке

Теги чемпионат мира

1/8 финала Чемпионата Мира 2018 года в одной картинке

Несколько минут назад стартовала стадия плей-офф Чемпионата Мира 2018 года. Предлагаем Вашему вниманию то, как увидели борьбу в 1/8 финала мундиаля карикатуристы.

Не пропустите: Суарес и Кавани против Кришиану Роналду: Уругвай сразится с Португалией. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов