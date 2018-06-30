1/8 финала Чемпионата Мира 2018 года в одной картинке

Несколько минут назад стартовала стадия плей-офф Чемпионата Мира 2018 года. Предлагаем Вашему вниманию то, как увидели борьбу в 1/8 финала мундиаля карикатуристы.

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