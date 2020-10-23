1 миллион евро - 10 лет финансирования, футболист-мясник и состав дешевле, чем в ФНЛ: вчера в Лиге Европы стартовала самая колоритная команда турнира

В Дандолке дожди! Над городом нависли тяжелые сине-черные тучи, сквозь которые не прорваться солнцу. На этой неделе, например, ртутный столбик не подымается выше 12 градусов. Дует умеренный ветер, насыщенный ароматом Ирландского моря. Типичная Ирландия, скажете вы. Да, типичная Ирландия! Климатические условия побуждают местную футбольную лигу играть по системе "весна-осень", с февраля по октябрь. В этом году все карты спутала пандемия – с 7 марта по 31 июля чемпионат стоял на паузе. Сейчас кое-как командами сыграно по 14-16 матчей. Чемпион определится по сокращенному формату – всего 18 туров. Почти 5-месячный простой не выбил "Дандолк", чемпиона страны двух последних лет, из седла. Да, команда с треском вылетела с первого же раунда ЛЧ, уступив словенскому "Целе" (0:3). Однако оставался резервный аэродром Лиги Европы, и ирландцы воспользовались им сполна. Сначала ожидаемо прошли андоррский "Интер" (1:0), затем сенсационно одолели в серии пенальти молдавский "Шериф" (причем – на выезде), наконец на родном поле дожали непростой фарерский "Клаксвик" (3:1) и теперь сыграют в групповом турнире еврокубка. Во второй раз в своей истории и истории ирландского клубного футбола!

Чтобы понять, насколько загадочной для европейцев эта команда, достаточно путаницы, возникшей с главным тренером. Официальный сайт УЕФА, а также несколько важных футбольных ресурсов считают, что наставником "Дандолка" является 38-летний Шейн Киган. Зато сайт клуба расставляет все по своим местам: Киган – аналитик, помощник главного тренера, а руководит штабом итальянец Филиппо Джованьолли. Они довольно похожи визуально, бритоголовые и с густыми бородами, поэтому, вероятно, именно это сбивает с толку. А есть еще Грэм Нортон, тренер по физ. подготовке, также лысый и бородатый. Еще одна особенность "Дандолка" – трансферная стоимость состава. По оценке Transfermarkt, она составляет лишь 2,23 млн евро. К сравнению, даже состав "Текстильщика" из Иваново (один из самых дешевых составов в ФНЛ), более чем вдвое дороже – 5,3 млн евро. Уж простите за банальность, но на фоне других клубов группового этапа ЛЕ ирландцы – как Фольксваген Жук против БелАЗа. Самый ценный игрок "Дандолка" – сербский вингер Стефан Чолович, 325 000 евро. Поэтому на бумаге ирландский андердог – главный аутсайдер турнира. Зарубежные букмекерские конторы оценивает их шансы на выигрыш Лиги Европы космическим коэффициентом 501,00. Компанию "Дандолку" составляют еще шесть клубов. А вот "Арсенал", с которым "белые лилии" сыграют 29 октября и 10 декабря, главный фаворит – 8,00.

"Дандолк" – самый титулованный среди нестоличных клубов Ирландии. Чемпионства 2018 и 2019 позволили ему обойти в историческом зачете дублинский "Шелбурн" – 14 против 13. Больше золотых комплектов только у "Шемрок Роверс" – 17. На финише действующей первенства Дандолк досрочно потерял шансы защитить титул. С конца сентября у команды Филиппо Джованьолли продолжается неудачная полоса – лишь одна победа, две нулевые ничьи и сокрушительное поражение от главного конкурента, "Шемрока", 0:4. За четыре тура до окончания чемпионата "Дандолк" уступает лидеру 16-ю очками. Тут бы на третьей позиции то удержаться, чтобы снова квалифицироваться в еврокубки. Ставка однозначно будет сделана на Лигу Европы! Здесь еще не забыли о сказке золотой осени 2016-го, когда во втором туре ЛЕ "Дандолк" в родных стенах прибил "Маккаби из Тель-Авива" – 1:0. Исторический гол забил Киран Килдаф, который в тот вечер праздновал день рождения. Знатоки клубного бюджета "Дандолка" подсчитали, что деньги от УЕФА за эту победу (1,6 млн евро) гарантируют жизнедеятельность клуба до 2031 года! Затем была не менее сенсационная ничья 1:1 с "Алкмааром". Андердог набрал 4 очка и выше последнего места в группе не поднялся, но все же сумел приятно шокировать. Только какой-то месяц до всей этой истории не дожил Джим Рейли, который более 40 лет занимал должность президента клуба. Старик однозначно заслужил собственными глазами увидеть зенит славы своего детища.

Состав настоящего "Дандолка" – в основном национальный. Колорита ирландскому коллективу добавляют лишь 7 легионеров – двое англичан, двое североирландцев (это как будто представитель Беларуси приехал в чемпионат России), серб, американец и нигериец. На нескольких персонах остановимся подробнее. Ворота охраняет 39-летний Гарри Роджерс. Это его шестой сезон в "Дандолке". Ранее выступал за ряд других ирландских клубов. Живая легенда местного футбола. Защитник Эндрю Бойл поиграл в чемпионатах Англии и Шотландии. За его спиной такие клубы как "Престон", "Донкастер", "Данди", "Росс Каунти". Другой защитник – Дэниэл Клири – вообще воспитывался в "Ливерпуле", однако его таланта оказалось недостаточно, чтобы претендовать на что-то в составе "красных". В центре поля – еще два представителя английских футбольных университетов. 27-летний Шон Мюррей в свое время искал счастья в "Уотфорде" и "Уигане". А на два года младший Джордан Флорес имеет неоценимый опыт, полученный в том же "Уигане" и "Блэкпуле". В марте этого года Флорес даже ворвался в новости европейских СМИ, благодаря своему "ракетному выстрелу" в безумной перестрелке с "Шемрок Роверс". Еще не видели? Мы прикрепим видео! Лучший бомбардир "Дандолка" – 29-летний ирландец Патрик Гобан. Классический центрфорвард, 11 матчей, 9 голов в действующем укороченном чемпионате. А два года назад, в золотом для "лилий" сезоне, Гобан записал в свой актив 29 мячей. Парень – не промах. Если не забивает он, на помощь приходит Майкл Даффи, который в сезоне 2016/17 пытался пробиться в основу "Селтика".

Капитанскую повязку заслуженно носит защитник Брайан Гартленд. За "Дандолк" он выступает с 2013 года и известен тем, что вне футбольного поля подрабатывает баскетбольным тренером. "На одну футбольную зарплату прожить невозможно, – объяснял он в беседе с корреспондентом европейского издания – К тому же нам платят только за те месяцы, когда идет чемпионат. Если жить только футболом, получается, что три месяца будешь совсем без денег. (...) Почти все мои одноклубники или работают, или сейчас учатся, как студенты. Из тех, кто работает по специальности, у нас есть архитектор, дизайнер, инженер, несколько фитнес-тренеров, пару человек тренируют детские команды, есть даже продавец мяса". Ну и как тут не вспомнить об Крисе Шилдсе, авторе решающего удара в серии 11-метровых против "Шерифа"? "Атмосфера перед пенальти была хорошей, – вспоминает Филиппо Джованьолли. – Шилдс подошел ко мне и спросил: "Пожалуйста, можешь позволить мне пробить, *****, пенальти?" Я поинтересовался, каким по очереди ему бы хотелось бить. Он ответил, что пятым. Реально сумасшедший! А потом, после всего, подошел ко мне опять: "Ну я же говорил!". Уже в четверг, то есть вчера "Дандолк" стартовал в Лиге Европы домашним матчем против "Мольде". Сыграли в 80 километрах от родного города – на дублинской арене "Талла Стэдиум", где в 2009-м, пусть и в товарищеском поединке против "Шемрок Роверс", за "Реал" дебютировал "Криштиану Роналду". Родной для "Дандолка" стадион "Ориэл Парк" устарел и нуждается в реконструкции. Результат не порадовал ирландцев, так как они уступили 1:2, ведя 1:0 по ходу встречи. Кроме "Мольде", ирландцы поборются против "Арсенала" и венского "Рапида". Хотя перед жеребьевкой группового этапа наставник ""Дандолка мечтал о "Тоттенхэм": "Я хотел бы сыграть против Моуринью. Жозе – икона футбола". Вот такая колоритная команда. Не знаем, как вы, а мы, пожалуй, последим за ней!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников