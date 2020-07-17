10 футболистов "Реала" впервые стали чемпионами Испании

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10 футболистов "Реала" впервые стали чемпионами Испании

Мадридский "Реал" в 34-й раз в истории стал чемпионом Испании.

По итогам 37-го тура Примеры "сливочные" оторвались от "Барселоны" на 7 очков и стали недосягаемыми для конкурента.

В составе королевского клуба есть сразу 10 футболистов, которые взяли чемпионский титул Ла Лиги впервые в карьере.

Это Эден АзарВинисиус Жуниор, Ферлан Менди, Альфонс АреоляФедерико Вальверде, Лука Йович, Браим ДиасАльваро ОдриосолаЭдер Милитао и Родриго Гоэс.

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5 Хетафе Хетафе 20 33
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9 Вильярреал Вильярреал 20 28
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11 Бетис Бетис 20 27
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