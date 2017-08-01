10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

В российской Премьер-лиге сыграны три тура. Soccernews.ru отмечает главные события прошедших игровых дней.

Чемпион стартовал с потерями

Лишь в третьем туре действующий чемпион России московский "Спартак" смог одержать первую победу в чемпионате. В домашних стенах "красно-белые" по делу обыграли "Краснодар". Ключевым в матче стал заключительный отрезок первой половины встречи, в который уместились оба забитых спартаковцами мяча. Стоит отметить, что поединок против "быков" стал первым для команды Массимо Карреры на родной "Открытии-Арене". В первых двух турах "Спартак" терял очки на выезде: сначала в игре против земляков из "Динамо" (2:2), а затем в Уфе (0:0).

"Наш паровоз вперед летит…"

Поражение в Суперкубке России, на удивление, прекрасным образом отразилось на игре московского "Локомотива" в чемпионате страны. Команда Юрия Семина одержала в Премьер-лиге три победы кряду. И вроде, ничего такого в этом нет… Однако тот погром, который "железнодорожники" учинили "армейцам" Москвы на их же поле (3:1), дорогого стоит. Впрочем, преувеличивать успех "Локомотива" пока что также не стоит. Команда еще не играла в новом сезоне вне столицы. Первая игру в провинции москвичи проведут лишь в пятом туре. Вот тогда и узнаем, насколько велики притязания команды Семина на лидерство в РФПЛ.

Ноль пропущенных, ноль поражений

В некоторых топ-чемпионатах Старого света таким результатом на старте могут похвастать разве что мюнхенская "Бавария" да туринский "Ювентус". В России же с нулем пропущенных голов, не зная горечи поражения, выступает грозненский "Ахмат". Прошедшим летом клуб сменил название, а также главного тренера, и результат не заставил себя долго ждать. "Ахмат" поочередно дома обыграл "Амкар" (1:0) и московское "Динамо" (2:0), а в гостях одолел "Ростов" (1:0). К слову, наставник грозненцев Олег Кононов меньше года назад ездил на стажировку в "Челси" и лично к Антонио Конте. Как видим, полученные знания пригодились Кононову на новой практической работе. Стоит добавить, что нынешний старт – лучший и в истории "Терека", и, понятное дело, "Ахмата".

Победа имени Дриусси

В межсезонье питерский "Зенит" пополнил свои ряды немалым количеством классных игроков. И один из них уже сыграл ключевую роль в одной из встреч чемпионата. В матче 2-го тура команда Роберто Манчини принимала казанский "Рубин" и горела после первого тайма со счетом 0:1. Однако в составе питерцев нашелся тот, кто смог переломить ход матча. 21-летний аргентинский форвард Себастьян Дриусси сначала сравнял счет на 61-й минуте встречи, а в компенсированное время поединка вырвал для "Зенита" три очка. В том числе и благодаря этому парню питерцы идут в чемпионате без потерь.

Плоды "Курбанизации"

В третьем туре и новый, и старый клубы Курбана Бердыева добились первых викторий в чемпионате. "Рубин" благодаря спорному пенальти вырвал волевую победу над тульским "Арсеналом". А наспех сколоченный из подручных материалов "Ростов" обыграл разобранный "Амкар" (1:0). И дончанам, и казанцам далеко до здравия, но победы должны добавить уверенности игрокам обеих команд. Потенциал исполнителей и тренеров в обоих клубах может и должен вывести как "Рубин", так и "Ростов" в верхнюю половину турнирной таблицы.

Чемпион ФНЛ забуксовал

После трех туров у московского "Динамо" всего одно очко. К тому же матч со "Спартаком" (2:2) стал единственным, в котором команде Юрия Калитвинцева удалось забить. Казалось бы, после того как динамовцы отобрали очки у чемпиона в первом туре, домашняя игра против "Урала" просто обязана была завершиться успехом москвичей. Но "бело-голубые" уступили не только команде из Екатеринбурга (0:1), но и съездил в минувшие выходные за "баранкой" в Грозный. В обоих случаях "Динамо" не хватало концентрации в концовках встреч. Также очевидно, что есть проблема у чемпионов ФНЛ в созидании игры. Возможно, москвичам нужна банальная притирка в элитном дивизионе?

Стабильные "баранки" дебютантов

Насколько велика разница между ФНЛ и Премьер-лигой, наглядно демонстрирует старт в чемпионате двух новичков – "Тосно" и "СКА-Хабаровск". После трех туров даже на двоих дебютанты элитного дивизиона не набрали ни единого очка. Да что там очки? Команды забить не могут! Впрочем, не будем строго судить клубы, которые не имеют опыта выступлений на таком уровне, которые обладают маленьким даже по меркам ФНЛ бюджетом, который в свою очередь не позволяет усилиться качественными исполнителями. Но верится, что так будет не всегда и "лесники" и "армейцы" еще потреплют нервы старожилам сильнейшего дивизиона.

Засуха в Перми

В прошлом сезоне "Амкар" выиграл пять игр со счетом 1:0 и шесть проиграл со счетом 0:1. Торжество минимализма продолжается и в новом сезоне, но не так, как хотелось бы болельщикам из Перми. Три минимальных поражения на старте со счетом 0:1 – это, наверное, не катастрофа, но точно повод для беспокойства. Гаджи Гаджиев называет атаки своей команды "приблизительными"… Это печальный знак для пермяков. Им срочно нужно усиливаться.

Время дерби

Благодаря появлению в РФПЛ "Тосно" и "СКА-Хабаровск" чемпионат пополнился двумя беспрецедентными дерби – питерским и армейским, первые части которых уже сыграны. Правда, в обоих случаях большой брат без особых проблем разбирался с малым. Так столичный ЦСКА не стал делать поблажек новичку и без вопросов выиграл первое "армейское" дерби Москвы и Хабаровска в РФПЛ. Питерское в рамках Премьер-лиги случилось впервые. Интересно, что "Зенит" и "Тосно" уже играли между собой. В октябре 2015-го "сине-бело-голубые" разгромили земляков из Ленинградской области в 1/8 финала Кубка России со счетом 5:0. Все пять мячей тогда еще команда Андре Виллаш-Боаша забила до перерыва: дубли оформили Артем Дзюба и Аксель Витсель, а автором последнего гола стал Александр Рязанцев.

Жарко в атмосфере – "сухо" на поле?

Стартовые туры российской Премьер-лиги, увы, не побаловали болельщиков обилием голов. Пока что самым результативным стал первый игровой день, в котором на 8 матчей пришлось 18 мячей (в среднем – 2,25 гола за матч). В последующих турах показатель был еще ниже и равнялся немногим более полутора мяча в игре. Почти половина встреч завершились с одним голом, а один в одном из матчей ("Уфа" – "Спартак") зрители забитых мячей не увидели. Возможно, на результативности команд сказывается летняя жара? Однако радует другой факт. Ни одна из команд не проиграла крупно. Даже "Тосно" и "СКА-Хабаровск", которые пока выглядят откровенно слабее других команд, избежали разгромов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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