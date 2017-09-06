10 худших трансферов лета 2017
Издание FourFourTwo представило рейтинг худших трансферов лета 2017-го года, основываясь на сумме сделки, возрасте футболиста и его игровых характеристиках, а также окружающих трансфер обстоятельствах. Вот как он выглядит.
10. ГУЛЬФИ СИГУРДССОН
Возраст: 27
Позиция на поле: плеймейкер
Откуда: "Суонси"
Куда: "Эвертон"
За сколько: 50 миллионов евро
9. АНТОНИ МОДЕСТ
Возраст: 29
Позиция на поле: форвард
Откуда: "Кельн"
Куда: "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
За сколько: 35 миллионов евро
8. АЛЕКС ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН
Возраст: 24
Позиция на поле: правый полузащитник
Откуда: "Арсенал"
Куда: "Ливерпуль"
За сколько: 38 миллионов евро
7. НЕЙМАР
Возраст: 25
Позиция на поле: левый вингер
Откуда: "Барселона"
Куда: ПСЖ
За сколько: 222 миллиона евро
6. ХОСЕЛУ
Возраст: 27
Позиция на поле: форвард
Откуда: "Сток Сити"
Куда: "Ньюкасл"
За сколько: 5,5 миллиона евро
5. ДЭННИ ДРИНКУОТЕР
Возраст: 27
Позиция на поле: центральный полузащитник
Откуда: "Лестер"
Куда: "Челси"
За сколько: 38 миллионов евро
4. ПАБЛО САБАЛЕТА
Возраст: 32
Позиция на поле: правый защитник
Откуда: "Манчестер Сити"
Куда: "Вест Хэм"
За сколько: бесплатно
3. КИЛИАН МБАППЕ
Возраст: 18
Позиция на поле: форвард
Откуда: "Монако"
Куда: ПСЖ
За сколько: аренда
2. ПАУЛИНЬО
Возраст: 29
Позиция на поле: центральный полузащитник
Откуда: "Гуанчжоу Эвергранд"
Куда: "Барселона"
За сколько: 40 миллионов евро
1. ДЖОН ТЕРРИ
Возраст: 36
Позиция на поле: центральный защитник
Откуда: "Челси"
Куда: "Астон Вилла"
За сколько: бесплатно
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0