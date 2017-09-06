10 худших трансферов лета 2017

Издание FourFourTwo представило рейтинг худших трансферов лета 2017-го года, основываясь на сумме сделки, возрасте футболиста и его игровых характеристиках, а также окружающих трансфер обстоятельствах. Вот как он выглядит.

10. ГУЛЬФИ СИГУРДССОН

Возраст: 27

Позиция на поле: плеймейкер

Откуда: "Суонси"

Куда: "Эвертон"

За сколько: 50 миллионов евро

9. АНТОНИ МОДЕСТ

Возраст: 29

Позиция на поле: форвард

Откуда: "Кельн"

Куда: "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

За сколько: 35 миллионов евро

8. АЛЕКС ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН

Возраст: 24

Позиция на поле: правый полузащитник

Откуда: "Арсенал"

Куда: "Ливерпуль"

За сколько: 38 миллионов евро

7. НЕЙМАР

Возраст: 25

Позиция на поле: левый вингер

Откуда: "Барселона"

Куда: ПСЖ

За сколько: 222 миллиона евро

6. ХОСЕЛУ

Возраст: 27

Позиция на поле: форвард

Откуда: "Сток Сити"

Куда: "Ньюкасл"

За сколько: 5,5 миллиона евро

5. ДЭННИ ДРИНКУОТЕР

Возраст: 27

Позиция на поле: центральный полузащитник

Откуда: "Лестер"

Куда: "Челси"

За сколько: 38 миллионов евро

4. ПАБЛО САБАЛЕТА

Возраст: 32

Позиция на поле: правый защитник

Откуда: "Манчестер Сити"

Куда: "Вест Хэм"

За сколько: бесплатно

3. КИЛИАН МБАППЕ

Возраст: 18

Позиция на поле: форвард

Откуда: "Монако"

Куда: ПСЖ

За сколько: аренда

2. ПАУЛИНЬО

Возраст: 29

Позиция на поле: центральный полузащитник

Откуда: "Гуанчжоу Эвергранд"

Куда: "Барселона"

За сколько: 40 миллионов евро

1. ДЖОН ТЕРРИ

Возраст: 36

Позиция на поле: центральный защитник

Откуда: "Челси"

Куда: "Астон Вилла"

За сколько: бесплатно

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