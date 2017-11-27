10 игроков "Эвертона" рискуют пропустить матч с "Вест Хэмом"

Тренерский штаб "Эвертона" во главе с временным наставником Дэвидом Ансуортом испытывает колоссальные проблемы с составом в преддверии матча 14-го тура АПЛ против "Вест Хэма".

Как сообщает 101 Great goals, поединок с "молотобойцами" точно пропустит дисквалифицированный форвард Умар Ньяссе. Кроме того, из-за различного рода травм со столичной командой могут не сыграть Мэйсон Холгейт, Лейтон Бейнс, Майкл Кин, Рамиро Фунес Мори, Шеймус Коулмэн, Янник Болази, Росс Баркли, Мартен Стекеленбург и Джеймс Маккарти.

Напомним, что матч "Эвертон" - "Вест Хэм" состоится в среду, 29 ноября, в 23:00 по московскому времени.

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