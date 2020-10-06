10 игроков претендуют на звание лучшего левого защитника в истории
Журнал France Football огласил список из 10 футболистов, которые претендуют на звание лучшего левого защитника в истории.
В список претендентов вошли: Андреас Бреме (Германия), Руд Крол (Нидерланды), Пауль Брайтнер (Германия), Паоло Мальдини (Италия), Антонио Кабрини (Италия), Марсело (Бразилия), Джачинто Факкетти (Италия), Нилтон Сантос (Бразилия), Жуниор (Бразилия), Роберто Карлос (Бразилия).
Стоит отметить, что единственным действующим игроком из списка является бразильский защитник Марсело, который выступает за мадридский "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14