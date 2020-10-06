10 игроков претендуют на звание лучшего левого защитника в истории

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10 игроков претендуют на звание лучшего левого защитника в истории

Журнал France Football огласил список из 10 футболистов, которые претендуют на звание лучшего левого защитника в истории.

В список претендентов вошли: Андреас Бреме (Германия), Руд Крол (Нидерланды), Пауль Брайтнер (Германия), Паоло Мальдини (Италия), Антонио Кабрини (Италия), Марсело (Бразилия), Джачинто Факкетти (Италия), Нилтон Сантос (Бразилия), Жуниор (Бразилия), Роберто Карлос (Бразилия).

Стоит отметить, что единственным действующим игроком из списка является бразильский защитник Марсело, который выступает за мадридский "Реал".

Не пропустите: France Football назвал претендентов на звание лучшего центрального защитника в истории. | http://soccernews.ru
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