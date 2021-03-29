10 игроков сборной России проверили на допинг

Фото твиттер сборной России

Сегодня ранним утром футболисты сборной России сдавали допинг-тесты, сообщила пресс-служба национальной команды.

Всего были проверены 10 игроков из числа тех, кто прилетел в Словакию на матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022.

"Внесоревновательному контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения. Всё прошло в штатном порядке", - говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Напомним, что Россия сыграет на выезде со Словакией во вторник, 30 марта, в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Геннадий Орлов считает позором то, что Жирков все еще нужен сборной. | http://soccernews.ru