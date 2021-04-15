10 клубов претендуют на Андреа Белотти

Фото инстаграм Андреа Белотти

Форвард "Торино" Андреа Белотти пользуется большим спросом на европейском трансферном рынке.

По информации Tuttosport, 27-летний футболист заинтересовал клубы из Италии, Англии, Испании и Франции.

Среди претендентов на бомбардира "быков" числятся "Милан", "Рома", "Интер", "Наполи", "Фиорентина", "Атлетико", "Лион", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне 27-летний Белотти сыграл за "Торино" 28 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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