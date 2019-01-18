10 лет назад "Манчестер Сити" предлагал огромную зарплату Джону Терри

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10 лет назад "Манчестер Сити" предлагал огромную зарплату Джону Терри

Бывший исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук сообщил, что "горожане" в 2009 году пытались переманить легендарного защитника "Челси" Джона Терри, предложив ему зарплату в размере 11,7 миллионов евро в год.

"Мы вели переговоры с Терри. Впрочем, в "Челси" были уверены, что он не покинет клуб. У нас никогда не было готового контракта с ним для подписи", - приводит слова Кука Sky Sports.

38-летний Терри выступал за "Челси" с 1998 по 2017 годы, провел за клуб 703 матча, забил 65 мячей и отдал 29 голевых пасов.

Несколько недель назад Терри завершил карьеру и теперь является ассистентом главного тренера "Астон Виллы".

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