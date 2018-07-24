10 лет назад Месси получил 10-й номер в "Барселоне"

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10 лет назад Месси получил 10-й номер в "Барселоне"

24 июля 2008 года аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые надел футболку с десятым номером, сообщает официальный твиттер клуба.

Это случалось в товарищеском матче с шотландским "Хайбернианом" (6:0), в котором Месси забил один из голов. 

Получив 10-й номер 31-летний Месси провел за "Барселону" 527 матчей, забил 510 голов и сделал 192 передачи. Он выиграл 27 трофеев, пять "Золотых мячей" и пять "Золотых бутс".

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