10 лет назад Роберто Карлос перешел в "Анжи": появились данные о зарплате игрока

Ровно 10 лет назад, 16 февраля 2011 года, легендарный бразильский защитник Роберто Карлос в возрасте 38 лет перешел в махачкалинский "Анжи".

В распоряжении Telegram-канала Baza появились данные о зарплате футболиста в российском клубе.

За первые 10 месяцев контракта бразильцу предложили 3,7 миллиона евро, за следующие два года - по 4,5 млн.

Роберто Карлос выступал за "Анжи" до лета 2012 года. Всего он провел за российский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В составе махачкалинского клуба он стал бронзовым призером Российской Премьер-Лиги.

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