10 примеров, когда футбольные команды «шпионили» за своими соперниками

Разведчики в потолках, тайный агент Виллаш-Боаш, сэр Алекс в вертолёте и лазутчик под дверью.

Любая мелочь может лишить исход важного противостояния. Время от времени разные команды предпринимают попытки «шпионить» за своим соперником чтобы разузнать тактические хитрости и заготовки. Вспомним самые яркие скандалы.

«Лидс Юнайтед»

Марсело Бьелса оказался в центре скандала после того, как стало известно, что тренер «Лидса» отправил члена штаба разузнать, как проходит тренировка «Дерби».

«Бараны» шпиона заприметили и пожаловались в полицию. Бьелса за таким был замечен не впервые, и перед матчем, который закончился в пользу «Юнайтед», взял на себя всю вину. Тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард действия эксцентричного противника не оценил: «Нечестный приём – громкий термин. Что касается деталей и преимуществ, многие великие тренеры идут на хитрости. Но это – перебор. Серьёзный перебор. Я лучше вообще тренировать не буду, чем буду посылать людей под прикрытием. Я слишком уважаю своих соперников».

«Челси»

Может Лэмпард и был возмущён, но он и сам был частью клуба, который частенько занимался шпионством.

В 2011 об этом рассказал Андре Виллаш-Боаш, который признался, что в своё время выполнял роль «скаута под прикрытием» для Жозе Моуринью.

«Я посещал тренировочные поля, часто инкогнито, и смотрел за тем, в каком психологическом и физическом состоянии находятся противники. Жозе ничем не хотел рисковать».

«Манчестер Юнайтед»

В 2009 году The Mirror сообщила о том, что вертолёт сэра Алекса Фергюсона пролетал над тренировочным полем «Манчестер Сити» в преддверии дерби.

Представители «горожан» заподозрили, что что-то тут нечисто. Правда, сам матч, завершившийся победой МЮ со счётом 4:3, стал лучшим опровержением всех обвинений.

«Вердер»

В декабре «Вердер» запустил дрон над полем «Хоффенхайма». Увы, зоркий Нагельсманн его заприметил.

«Я не зол на аналитика, который просто выполняет свою работу. Молодцы, делают всё, что могут, шпионят за соперниками».

«Хаддерсфилд»

После скандала с Бьелсой многие бывшие футболисты дали понять, что подобные инциденты случаются чаще, чем мы думаем. Например, Гари Тейлор-Флетчер рассказал о том, как менеджер по экипировке «Хаддерсфилда» прятался в потолке.

«Помню, как играл за «Линкольн» против «Хаддерсфилда». «Большой Кит» толкал речь после первого тайма, и внезапно плитка из полистирола отвалилась. Сверху на нас смотрел Бруки – менеджер по экипировке. Было смешно».

«Шеффилд Юнайтед»

Нил Уорнок и Стэн Тернент [бывший футболист и тренер, работавший с «Блэкпулом», «Халлом», «Бери», Бёрнли» и т.д – прим. переводчика] никогда не ладили – и сам Уорнок в своей автобиографии даже писал, что «не помочится на Стэна даже если тот загорится».

В 2001 году Тернент опорочил доброе имя Уорнока, обвинив того в том, что «Шеффилд Юнайтед» отправил шпиона подслушивать его речь во время перерыва.

«В перерыве Нил Уорнок отправил кого-то стоять в коридоре и подслушивать, что происходит в раздевалке. Это нечестный приём – нижайший из возможных. Если такое – норма для современных тренеров, я буду лучше стричь лужайки за деньги».

«Я напишу письмо Футбольной ассоциации и Футбольной лиге, потому что это не спортивное поведение».

Уорнок ответил тем же:«Я всё отрицаю. Стэн много болтает, когда у него плохое настроение. Я могу выигрывать и без таких предприятий. Пусть жалуется, сколько хочет. Я ничего не сделал».

Швеция

Игроки Южной Кореи были вынуждены носить футболки с разными номерами для того, чтобы спутать разведчика шведов Ларса Якобссона, который «наблюдал» за тренировкой соперника в преддверии матча на ЧМ.

Наставник шведов Янне Андерссон извинился за случившееся, но отрицал то что Якобссон снял дом напротив лагеря корейцев только для того, чтобы за ними подглядывать.

«Мы поменяли номера для того, чтобы не выдавать все наши наработки», - поведал тренер Кореи Син Тхэ Ён.

«Может, кого-то из наших они и знали, но многих азиатов они отличат с трудом. Наверное, все тренеры думают, что за ними следят соперники. Это нормально – мы всегда стремимся узнать как можно больше».

Швеция всё-таки переиграла Корею со счётом 1:0.

Норвегия

Думали норвежцы шпионить или нет мы не знаем, но история, развернувшаяся перед отборочным матчем ЧМ в Осло интересна сама по себе.

Тренер Англии Грэм Тейлор был совершенно уверен, что соперник следит за каждым его движением. Это убедило его передислоцироваться в секретный военный спортивный центр перед матчем. Но новое поле оказалось прямо у дома репортёра главной газеты Норвегии VG.

В результате весь мир узнал о том, как тренируются англичане – даже с фотографиями. И Англия проиграла 2:0.

Франция

В 2014 году за подопечными Дидье Дешапа и правда шпионили. Но мы до сих пор не знаем, кто.

Перед началом ЧМ, в рамках которого французы должны были сыграть с Гондурасом, Швейцарией и Эквадором, над тренировочным полем пролетел дрон.

«Видимо, дроны всё популярнее. Мы не хотим, чтобы нашу приватность нарушали. С таким сложно бороться».

Зимбабве

Тренер Германии Райнхард Фабиш полюбился в Зимбабве благодаря своей работе с национальной командой, в которой выступали Питер Ндлову и Брюс Гроббелар.

Фабиш был известен тем, что часто посылал тренера Бенедикта Мойо «шпионить» за другими странами, с которыми предстояло играть.

«Мне нравилась эта роль и я делал всё, что было в моих силах. Он использовал данные для составления плана на игру. Инновационный тренер, который любил футбол и учил всех местных специалистов всему, что знал», - рассказал Мойо изданию B-Metro Sport.

Юрий Сергеев

