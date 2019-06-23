10 провалившихся трансферов, о которых вы не знали

Теги эрик кантонарауль

10 провалившихся трансферов, о которых вы не знали

Когда всё идёт не по плану.

Микаэль Лаудруп в «Ливерпуль», 1983
«Когда мы покинули «Энфилд», мы были уверены, что сделка завершена», - утверждает легенда датского футбола. Когда Микаэлю было 19, и он выступал за «Брондбю», он был всеми руками «за» переход в стан английских чемпионов на три года. Но всё пошло не по плану.
«Спустя две недели с нами связались и сказали, что предложение остаётся в силе, но теперь контракт рассчитан на четыре года, поскольку мне ещё нужно было время на развитие. Я был разочарован и отказался переходить». В итоге Лаудруп перешёл в «Ювентус», а затем – в «Реал» и «Барселону».

Жуниньо в «Астон Виллу», 1999
«Вилла» Джона Грегори занимала второе место в АПЛ к январю 1999 года, и руководство надеялось сделать всё, чтобы остаться на вершине. Тут им в голову пришла идея подписать Жуниньо из «Атлетико». Поначалу всё было отлично: клубы договорились, 12 млн. фунтов, все довольно потирают руки. Но затем произошло непредвиденное – госпитализация президента Хесуса Хиля. Без легендарного босса никто в Мадриде не решался на такие сделки – всё-таки Хиль в своё время уволил 15 тренеров за три сезона и как-то заявил, что его «игроки не заслуживают того, чтобы жить». В итоге сделка не состоялась, а Жуниньо оказался в «Мидлсбро» спустя три года.

Мюллер в «Эвертон», 1994
Не Герд, не Томас, а Луис Антонио Корреа да Коста – или просто Мюллер. Бразилец дал добро на переход в стан «ирисок» после того, как засветился на мундиале 1994 года. Тренер Майк Уокер даже организовал пресс-конференцию, но бразилец передумал за 30 минут до анонса. Причина? Он узнал о том, что существуют налоги, а клуб не выделит ему бесплатный дом и машину. В итоге бедняга присоединился к «Касива Рейсол» из Японии. Теперь он пастор.

Альфредо Ди Стефано в «Барселону», 1952
Возможно, лучший игрок в истории «Реала» когда-то мог оказаться в «Барселоне». Когда аргентинец впервые решился на переезд в Испанию, именно каталонцы впервые проявили к нему интерес – он даже принял участие в предсезонке 1953 года. Но «Барса» знать не зала того, что Ди Стефано был зарегистрировал за два клуба. Именно мадридцы оказались проворнее, и Стефано помог им выиграть пять Кубков в Европе и восемь чемпионств в Испании.

Рауль в «Тоттенхэм», 2008
Лучший нападающий в истории «Реала» мог оказаться в «Тоттенхэме», если бы не увольнение Хуанде Рамоса в 2008 году. «Я пообедал со своим агентом и Рамосом, и выслушал его предложение», - рассказал форвард. Но когда руководство приняло решение нанять Гарри Реднаппа, звёздный переход сорвался.

Пол Гаскойн в «Манчестер Юнайтед», 1988
Сэр Алекс Фергюсон помнит, как за день до летнего отпуска побеседовал с великим Газзой: «Он сказал: «Отдохните, мистер Фергюсон. Я подпишу контракт с «Манчестер Юнайтед». В итоге я отправился в отпуск, во время которого мне позвонил директор с новостями, что Гаскойн перешёл в «Тоттенхэм». Они купили дом его родителям, и тот передумал». Подумать только, каким бы был «МЮ» с таким игроком в составе.

Йохан Кройф в «Дамбартон», 1980
Что? Куда? Да, 33-летний трёхкратный обладатель «Золотого мяча» серьёзно вёл переговоры с шотландским «Дамбартоном». Почему главный маэстро Тотального футбола и один из величайших футболистов в истории собрался в дождливую Шотландию, сказать сложно. Директор и тренер «Дамбартона» прилетел в Амстердам и пытался уговорить звезду, но не вышло: «Я подумал, что был староват для шотландского климата», - признался Кройф, в итоге перешедший в «Вашингтон Дипломатс». 

Майкл Эссьен в «Бёрнли», 1999
Когда Эссьену было 17 лет, он мог перейти в «Бёрнли», но помешали законы. Ганец тогда впечатлил на молодёжном чемпионате мира, но ланкаширцы не захотели платить более 60 фунтов в неделю за каждый его выход. В итоге пришлось довольствоваться Мики Меллоном.

Эрик Кантона в «Шеффилд Уэнсди», 1992
Тренер Тревор Френсис пригласил великого француза из «Нима», и на время пробного периода он впечатлил – разумеется. Френсис надеялся, что будущий Король останется ещё на недельку, но Эрик ждать не захотел, и перешёл в «Лидс». Ну а что было дальше мы все знаем.

Чарли Адам в «Тоттенхэм», 2011
Яркий капитан «Блэкпула» едва не перешёл в «Тоттенхэм» в последний день январского трансферного окна 2011 года. Всё было бы отлично, если бы один из членов совета директоров «Блэкпула» не забыл включить свой новенький мобильный телефон, в результате чего большую часть дедлайна Адам провёл без связи с лондонцами. Реднапп был вне себя.

Юрий Сергеев
 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов