10 провалившихся трансферов, о которых вы не знали
Когда всё идёт не по плану.
Микаэль Лаудруп в «Ливерпуль», 1983
«Когда мы покинули «Энфилд», мы были уверены, что сделка завершена», - утверждает легенда датского футбола. Когда Микаэлю было 19, и он выступал за «Брондбю», он был всеми руками «за» переход в стан английских чемпионов на три года. Но всё пошло не по плану.
«Спустя две недели с нами связались и сказали, что предложение остаётся в силе, но теперь контракт рассчитан на четыре года, поскольку мне ещё нужно было время на развитие. Я был разочарован и отказался переходить». В итоге Лаудруп перешёл в «Ювентус», а затем – в «Реал» и «Барселону».
Жуниньо в «Астон Виллу», 1999
«Вилла» Джона Грегори занимала второе место в АПЛ к январю 1999 года, и руководство надеялось сделать всё, чтобы остаться на вершине. Тут им в голову пришла идея подписать Жуниньо из «Атлетико». Поначалу всё было отлично: клубы договорились, 12 млн. фунтов, все довольно потирают руки. Но затем произошло непредвиденное – госпитализация президента Хесуса Хиля. Без легендарного босса никто в Мадриде не решался на такие сделки – всё-таки Хиль в своё время уволил 15 тренеров за три сезона и как-то заявил, что его «игроки не заслуживают того, чтобы жить». В итоге сделка не состоялась, а Жуниньо оказался в «Мидлсбро» спустя три года.
Мюллер в «Эвертон», 1994
Не Герд, не Томас, а Луис Антонио Корреа да Коста – или просто Мюллер. Бразилец дал добро на переход в стан «ирисок» после того, как засветился на мундиале 1994 года. Тренер Майк Уокер даже организовал пресс-конференцию, но бразилец передумал за 30 минут до анонса. Причина? Он узнал о том, что существуют налоги, а клуб не выделит ему бесплатный дом и машину. В итоге бедняга присоединился к «Касива Рейсол» из Японии. Теперь он пастор.
Альфредо Ди Стефано в «Барселону», 1952
Возможно, лучший игрок в истории «Реала» когда-то мог оказаться в «Барселоне». Когда аргентинец впервые решился на переезд в Испанию, именно каталонцы впервые проявили к нему интерес – он даже принял участие в предсезонке 1953 года. Но «Барса» знать не зала того, что Ди Стефано был зарегистрировал за два клуба. Именно мадридцы оказались проворнее, и Стефано помог им выиграть пять Кубков в Европе и восемь чемпионств в Испании.
Рауль в «Тоттенхэм», 2008
Лучший нападающий в истории «Реала» мог оказаться в «Тоттенхэме», если бы не увольнение Хуанде Рамоса в 2008 году. «Я пообедал со своим агентом и Рамосом, и выслушал его предложение», - рассказал форвард. Но когда руководство приняло решение нанять Гарри Реднаппа, звёздный переход сорвался.
Пол Гаскойн в «Манчестер Юнайтед», 1988
Сэр Алекс Фергюсон помнит, как за день до летнего отпуска побеседовал с великим Газзой: «Он сказал: «Отдохните, мистер Фергюсон. Я подпишу контракт с «Манчестер Юнайтед». В итоге я отправился в отпуск, во время которого мне позвонил директор с новостями, что Гаскойн перешёл в «Тоттенхэм». Они купили дом его родителям, и тот передумал». Подумать только, каким бы был «МЮ» с таким игроком в составе.
Йохан Кройф в «Дамбартон», 1980
Что? Куда? Да, 33-летний трёхкратный обладатель «Золотого мяча» серьёзно вёл переговоры с шотландским «Дамбартоном». Почему главный маэстро Тотального футбола и один из величайших футболистов в истории собрался в дождливую Шотландию, сказать сложно. Директор и тренер «Дамбартона» прилетел в Амстердам и пытался уговорить звезду, но не вышло: «Я подумал, что был староват для шотландского климата», - признался Кройф, в итоге перешедший в «Вашингтон Дипломатс».
Майкл Эссьен в «Бёрнли», 1999
Когда Эссьену было 17 лет, он мог перейти в «Бёрнли», но помешали законы. Ганец тогда впечатлил на молодёжном чемпионате мира, но ланкаширцы не захотели платить более 60 фунтов в неделю за каждый его выход. В итоге пришлось довольствоваться Мики Меллоном.
Эрик Кантона в «Шеффилд Уэнсди», 1992
Тренер Тревор Френсис пригласил великого француза из «Нима», и на время пробного периода он впечатлил – разумеется. Френсис надеялся, что будущий Король останется ещё на недельку, но Эрик ждать не захотел, и перешёл в «Лидс». Ну а что было дальше мы все знаем.
Чарли Адам в «Тоттенхэм», 2011
Яркий капитан «Блэкпула» едва не перешёл в «Тоттенхэм» в последний день январского трансферного окна 2011 года. Всё было бы отлично, если бы один из членов совета директоров «Блэкпула» не забыл включить свой новенький мобильный телефон, в результате чего большую часть дедлайна Адам провёл без связи с лондонцами. Реднапп был вне себя.
Юрий Сергеев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16