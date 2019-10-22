10 свободных агентов с опытом игры в Лиге Чемпионов

Как подтвердит любой поклонник Football Manager, свободные агенты – это идеальный способ усилить любую команду, особенно если с финансами всё не очень хорошо.

Несмотря на середину октября, без клубов всё ещё остаётся немало опытных футболистов. Поговорим о тех, кто так и не нашёл себе новую команду.

Хатем Бен Арфа

Как полагается, именитый нападающий Хатем Бен Арфа заявил, что отказал целому ряду клубов. По его словам в социальных сетях, пока что «никто не предложил серьёзное испытание. Футбол – как женщина: если он не возбуждает интерес, то он того не стоит».

Учитывая отважность «Ньюкасла», который переподписал Энди Кэролла, так ли невероятно предположить, что следующем в списке покупок значится Хатем Бен Арфа? Почему бы и нет?

Вильфрид Бони

Вильфрид Бони забил 10 голов за «Манчестер Сити»; два из них пришлись на ЛЧ в ворота «Севильи» и мёнхенгладбахской «Боруссии»

В последнее время он тренировался с «Ньюпорт Каунти» из Лиги Два, хотя тренер Майк Флинн и отказался его подписывать, признав, что футболист такого уровня должен играть в команде посильнее.

Кэйсукэ Хонда

Да, последним клубом Кэйсукэ Хонды был «Мельбурн Виктори», а сейчас тренерует сборную Камбоджи, но… он и в 50 лет пригодится многим командам – просто выпускайте его на замену, когда подвернётся штрафной, он не подведёт.

Сам японец признал, что ещё с игровой карьерой не завязал: «Готовьте свои предложения. Деньги мне не нужны, но я с радостью стану частью отличной командой и сыграюсь с классным одноклубником». При этом в сообщении он упомянул «Манчестер Юнайтед». Кстати, когда в последний раз «красные дьяволы» забивали со стандарта?

Иньяцио Абате

Экс-игрок «Милана» Иньяцио Абате ушёл с «Сан Сиро» в 2019 году. 32-летний ветеран поиграл за сборную Италии и становился чемпионом страны. Он всё ещё хорош, но ожидавшийся переход в США так и не состоялся.

Йоанн Гуркюфф

Йоанн Гуркюфф мог стать новой французской легендой, но его карьера не сложилась, как хотелось бы. Недавно контракт с ним разорвал «Дижон», за который француз сыграл всего восемь раз. Не помогли и многочисленные травмы.

Но остаются те, кто всё ещё верит в вечного вундеркинда…

Габриэль Палетта

Габриэль Палетта – не совсем ветеран Лиги Чемпионов. Но он всё же, технически, провёл на поле 78 минут, выйдя в составе «Ливерпуля» против ПСВ и «Галатасарая».

Мы уже не уверены, что его стоит включать в этот список…

Жонатан Бьябьяни

Фанаты «Тоттенхэма», а вы помните, как Жонатан Бьябьяни заработал пенальти за «Интер», приведший к победе итальянцев? Вряд ли. Но это был он, и это был его лучший момент в Лиге Чемпионов.

Гэри Хупер

Может Хупер и провёл больше игр в Лиге Два, чем в ЛЧ, но не стоит забывать, что именно он помог «Селтику» переиграть московский «Спартак» как дома, так и на выезде. Тедеско, не нужен помощник?

Юнес Кабул

Кабул остаётся без клуба с декабря 2018 года. Это ещё один ветеран «Тоттенхэма», который помог «шпорам» оставаться непобеждёнными в Европе на протяжении трёх матчей. На то время это было серьёзное достижение. Он даже забил «Вердеру».

Денилсон

Ну что, Унаи, пора дать бразильцу второй шанс?

Юрий Сергеев

