10 великих вратарских голов

Самые драматичные – и красивые – банки от самых неожиданных снайперов.

К сожалению, голы от вратарей случаются очень редко, но это же делает их такими особенными. Когда голкипер умудряется оказаться среди нападающих, это запоминается надолго. Давайте вспомним самые яркие такие голы.

10. Альберто Бриньоли (2017)

«Беневенто» – новички Серии А. Им удалось побить 87-летний рекорд, который принадлежал «Манчестер Юнайтед». Для этого им пришлось проиграть в первых 13 матчах сезона 2017-18. Вскоре был проигран и 14-й. Ни один клуб из пяти ведущих лиг мог похвастаться таким кошмарным стартом сезона.

Затем получилось добиться драматичной ничьи с «Миланом» – 2:2. Команда из одноимённого города до сих пор помнит момент, когда в дополнительное время сравнять счёт удалось их вратарю.

9. Петер Шмейхель (2001)

Великий датчанин не смог спасти тот матч с «Астон Виллой», но по красоте это – самый красивый вратарский гол в истории АПЛ.

На счету Тима Говарда есть мяч посмешнее, а Бегович бил издали, но всё же до Шмейхеля им всем далеко.

8. Али Аамада (2012)

95 минута – идеальное время для вратарского гола. Это доказал коморский футболист Али Аамада из «Тулузы», сравнявший счёт в игре с «Ренном». После такого исполнения Эрнандес может показаться дилетантом в сравнении с ним.

7. Рене Игита (1995)

Многие считают Игиту клоуном после его дурачеств на ЧМ-1990 и нелепого удара скорпиона в товарищеской игре с Англией.

Но его талант отрицать было глупо. Его штрафной против «Ривер Плейта» не может не впечатлять. В «Атлетико Насьональ» до сих пор помнят геройства своего любимчика.

6. Март Поом (2003)

Март Поом – пожалуй, один из самых именитых эстонских футболистов – прославился в «Дерби», где его назвали Игроком года в 2000 году.

К сожалению, именно в ворота «баранов» пришёлся его великолепный гол в сезоне 2003-04.

5. Джимми Гласс (1999)

Один из важнейших вратарских голов в английской истории, тот удар Джимми Гласса сохранил прописку «Карлайла» в Футбольной лиге. Не удивительно, что фанаты не могли сдержать свой восторг, высыпавшись на поле.

4. Рожерио Сени (2011)

Бразилец Рожерио Сени был самым забивным голкипером в истории футбола. В 2015 году он закончил карьеру с 132 голами в активе. А всё потому что он просто обожал пробивать пенальти и штрафные.

Этот гол-красавец «Сан Пауло» был его сотым. Неплохо.

3. Хосе Луис Чилаверт (3) (1999)

Как и другие южноамериканцы Сени и Игита, популярный парагваец Хосе Луис Чилаверт тоже умел и любил удивлять соперника голами. Он даже как-то отметился хет-триком за «Велес Сарсфилд» против «Феррокарриль Оэсте».

2. Мартин Хансен (2015)

В последние годы вратари что-то раззабивались. И никто не ожидал такой красоты от датчанина Мартина Хансена, который в своё время сидел без дела в «Ливерпуле». Такому удару позавидуют даже именитые нападающие.

1. Оскарине Масулуке (2016)

Гол Хансена хорош, но ничто не сравнится с безумием, на которое пошёл южноафриканец Оскарине Масулуке, пробивший через себя в последние минуты игры против «Орландо Пайретс».

Юрий Сергеев

