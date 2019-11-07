10 великих вратарских голов
Самые драматичные – и красивые – банки от самых неожиданных снайперов.
К сожалению, голы от вратарей случаются очень редко, но это же делает их такими особенными. Когда голкипер умудряется оказаться среди нападающих, это запоминается надолго. Давайте вспомним самые яркие такие голы.
10. Альберто Бриньоли (2017)
«Беневенто» – новички Серии А. Им удалось побить 87-летний рекорд, который принадлежал «Манчестер Юнайтед». Для этого им пришлось проиграть в первых 13 матчах сезона 2017-18. Вскоре был проигран и 14-й. Ни один клуб из пяти ведущих лиг мог похвастаться таким кошмарным стартом сезона.
Затем получилось добиться драматичной ничьи с «Миланом» – 2:2. Команда из одноимённого города до сих пор помнит момент, когда в дополнительное время сравнять счёт удалось их вратарю.
9. Петер Шмейхель (2001)
Великий датчанин не смог спасти тот матч с «Астон Виллой», но по красоте это – самый красивый вратарский гол в истории АПЛ.
На счету Тима Говарда есть мяч посмешнее, а Бегович бил издали, но всё же до Шмейхеля им всем далеко.
8. Али Аамада (2012)
95 минута – идеальное время для вратарского гола. Это доказал коморский футболист Али Аамада из «Тулузы», сравнявший счёт в игре с «Ренном». После такого исполнения Эрнандес может показаться дилетантом в сравнении с ним.
7. Рене Игита (1995)
Многие считают Игиту клоуном после его дурачеств на ЧМ-1990 и нелепого удара скорпиона в товарищеской игре с Англией.
Но его талант отрицать было глупо. Его штрафной против «Ривер Плейта» не может не впечатлять. В «Атлетико Насьональ» до сих пор помнят геройства своего любимчика.
6. Март Поом (2003)
Март Поом – пожалуй, один из самых именитых эстонских футболистов – прославился в «Дерби», где его назвали Игроком года в 2000 году.
К сожалению, именно в ворота «баранов» пришёлся его великолепный гол в сезоне 2003-04.
5. Джимми Гласс (1999)
Один из важнейших вратарских голов в английской истории, тот удар Джимми Гласса сохранил прописку «Карлайла» в Футбольной лиге. Не удивительно, что фанаты не могли сдержать свой восторг, высыпавшись на поле.
4. Рожерио Сени (2011)
Бразилец Рожерио Сени был самым забивным голкипером в истории футбола. В 2015 году он закончил карьеру с 132 голами в активе. А всё потому что он просто обожал пробивать пенальти и штрафные.
Этот гол-красавец «Сан Пауло» был его сотым. Неплохо.
3. Хосе Луис Чилаверт (3) (1999)
Как и другие южноамериканцы Сени и Игита, популярный парагваец Хосе Луис Чилаверт тоже умел и любил удивлять соперника голами. Он даже как-то отметился хет-триком за «Велес Сарсфилд» против «Феррокарриль Оэсте».
2. Мартин Хансен (2015)
В последние годы вратари что-то раззабивались. И никто не ожидал такой красоты от датчанина Мартина Хансена, который в своё время сидел без дела в «Ливерпуле». Такому удару позавидуют даже именитые нападающие.
1. Оскарине Масулуке (2016)
Гол Хансена хорош, но ничто не сравнится с безумием, на которое пошёл южноафриканец Оскарине Масулуке, пробивший через себя в последние минуты игры против «Орландо Пайретс».
Юрий Сергеев
опрос
главное
-
Сборная России опубликовала заявление о травме Черышева
-
Минутка ностальгии: вспоминаем ТОП-6 песен, связанных с большими футбольными турнирами
-
Алексей Миранчук - в тройке лучших игроков недели Лиги Чемпионов по версии InStat
-
Родриго установил два рекорда Лиги Чемпионов
-
Названы сроки восстановления Черышева
Лента новостей
-
Канделаки громко раскритиковала Тарасова, который допустил рукоприкладство по отношению к женщинам
-
Англия назвала состав на решающие матчи отбора Евро-2020
-
Гризманн и Мбаппе вызваны в сборную Франции на ноябрьские матчи отбора Евро-2020
-
"Тоттенхэм" назвал сроки восстановления травмированного Льориса
-
10 великих вратарских голов
-
1
Роналду вызван в сборную Португалии на ноябрьские матчи отбора Евро-2020
-
Альба рискует пропустить около месяца
-
Сборная России опубликовала заявление о травме Черышева
-
Защитник Уокер стал первым с 2016 года англичанином, совершившим сейв в матче Лиги Чемпионов
-
"Зенит" назвал фейком заявление Дзюбы о девушках из Подольска, которые украли его алюминиевую фигуру
-
Форвард "Локомотива" перенёс операцию на колене
-
Венгер подтвердил, что может возглавить "Баварию"
-
Рэмзи извинился перед Роналду за гол в ворота "Локомотива"
-
1
Тарасов: "Есть красная зона, куда женщине заходить нельзя. Пока она не беременная, может получить сразу леща"
-
1
Испанский журналист: "В России "Зенит" считают командой Путина"
-
Влашич оценил шансы ЦСКА на выход в плей-офф Лиги Европы
-
Минутка ностальгии: вспоминаем ТОП-6 песен, связанных с большими футбольными турнирами
-
Родриго прокомментировал свою игру в матче "Реал" - "Галатасарай"
-
Уткин: "Лужники" для того и стоят, чтобы набивать их вот такими матчами с Роналду. Об этом стоит помнить всем кроме "Спартака"
-
"Манчестер Сити" оригинально пошутил над Уокером
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5