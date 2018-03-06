100 дней до Чемпионата Мира: звёзды футбола в ожидании мундиаля

Ровно через 100 дней стартует Чемпионат Мира и в Россию приедут лучшие футболисты планеты.

Организаторы уже представили официальный ролик с участием экс-футболистов, а также Владимира Путина и Джанни Инфантино.

Но главными действующими особами Мундиаля будут не они. Футбольный мир ждёт Лео Месси, Криштиану Роналду и других звёзд.

days until the World Cup pic.twitter.com/8ilcunKtup — B/R Football (@brfootball) 6 марта 2018 г.

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