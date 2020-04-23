100 дней одиночества: что поменялось в "Барсе" в первый период работы Сетьена?

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100 дней одиночества: что поменялось в "Барсе" в первый период работы Сетьена?

Кике Сетьен празднует маленький юбилей на тренерском кресле "Барселоны". С тех пор, как специалист по Кантабрии возглавил каталонский гранд, прошло 100 дней. Из-за пандемии COVID-19 он провел у руля "блаугранас" лишь 12 матчей – совсем немного, чтобы объективно анализировать какие-то положительные или отрицательные изменения в игре команды. Впрочем, после завершения карантина Месси и компания вернутся лидерами Примеры и фаворитами противостояния с "Наполи" в четвертьфинале Лиги Чемпионов (1:1 после выездной игры). Хуже, пожалуй, не стало, хотя и нестабильность мадридских конкурентов изрядно помогала. Если успехи каталонцев оценивать по университетской шкале от "удовлетворительно" до "отлично", получим что-то вроде "хорошо" с минусом. "Барса" несущественно улучшила собственный футбол, вылетела из Кубка Испании на "Сан Мамесе", проиграла мадридское Классико. Вальверде имел статистику 62% побед, его преемник – 64%. Фактически имеем ничью, с той разницей, что Кике пока чаще уступает – трижды в 11-ти дебютных поединках. Ненавистный всеми "Муравей" за 26 первых матчей проиграл лишь 4 раза. Кроме того, коллектив на собственных холмах тянут старые персонажи. Месси при Сетьене – лучший по системе гол + пас (15), а тер Штеген и дальше спасает невозможными сейвами.

Кике продемонстрировал стопроцентный результат на "Камп Ноу" – 6 матчей, 6 побед. Перед собственной публикой действующие чемпионы Испании забивали в среднем 2,6 гола за матч, а пропускали 0,3. После этого можно было бы рассказывать о стабильности, но старая болезнь сводит на нет хорошие показатели дома – "Барса" традиционно неубедительно выглядела в гостях (2 победы, 1 ничья, 3 поражения). Интересно, что в трех проигранных поединках на выезде ("Валенсия", "Атлетик", "Реал") каталонцы не блеснули ни одним мячом. Когда дела идут не по плану, игроки, как и при Вальверде, выглядят заблокированными ментально. Исключение – разве что Неаполь. "Красивый футбол – это все, что я могу пообещать прямо сейчас", – пафосно заявил Сетьен на собственной презентации. Парадокс, но пока получается наоборот: сначала – результат, потом – игра. Фанаты яростно свистели и размахивали белыми платками даже во время победных матчей. Впоследствии тренер признает, что кардинальные изменения требуют больше времени, мол, основная задача – завершить сезон с трофеями. "Барса" приучила своих болельщиков к как минимум двум титулам по итогам сезона, начиная с 2015-го (3,4,2,2,2), но в нынешних обстоятельствах будет сложно выиграть хотя бы один. "Кулес" вылетели из национального Кубка, опережают "Реал" в Примере на два скромные очка, а о ЛЧ можно и не вспоминать. Недавние провалы в Риме и Ливерпуле ничего хорошего не обещают.

Тактическая сторона вопроса также свидетельствует о приоритетности результатов. Сетьен начинал с 4-3-3, экспериментировал с 3-5-2, а остановился на 4-4-2, которые были актуальны при Вальверде. Надежность тылов – прежде всего, хотя оборона продолжает регулярно ошибаться. Тренер начал ставить на Умтити не от хорошей жизни, но и тот откровенно проваливался. Не исключено, что после вынужденного перерыва в стартовые 11 вернется Лангле. 11 пропущенных со средними 0,5 за матч – не трагедия, но и не показатель для команды, которая претендует на что-то серьезное. Еще одна проблема кантабрийского специалиста – Гризманн, который выглядит инородным телом в организме команды. Несмотря на решающий мяч на "Сан-Паоло", он до сих пор ищет себя в тактических построениях "блаугранас". Ни Вальверде, ни Сетьен не нашли для него оптимальной позиции. Даже после травмы Суареса бывший лидер "Атлетико" оставался отрезанным от новых партнеров. Отсюда же – слухи о плохих отношениях с Месси, хотя оба неоднократно все опровергали.

К слову, Лео – единственный из полевых, кто не сбавляет обороты. В активе Месси – 36% голов (8 из 22) и 7 голевых передач. В общем, он присоединился к 15-ти результативным атакам из 22-х (70%). Лео запомнился, прежде всего, покером против "Эйбара", шестой раз в карьере забив четыре и более голов за матч. В конце концов именно Месси спас дебют Сетьена на "Камп Ноу" – 1:0 против "Гранады" с безумными муками до 76-ой минуты. Несмотря на регулярные ротации у Сетьена чаще всего играли тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Де Йонг, Месси, Гризманн и юный Фати. Умтити медленно вытеснял Лангле, а Серхи Роберто, Видаль, Артур и Фирпо выполняли роль №12, то есть, были приоритетом тренера на скамейке запасных. Зимний новичок Брейтуэйт провел лишь 127 минут, но приятно поразил. В дебютном матче против "Эйбара" датчанин заменил Гризманна и отметился двумя результативными передачами. А вот знаменитая Ла Масия пока не получает от Кике много шансов. В частности, настораживает "отчуждение" Рики Пуча, которого называют ценной жемчужиной академии. Перспективный вингер Алекс Кольядо провел в Ла Лиге всего 5 минут. "Молодые игроки "Барселоны" не убедили меня, что они лучше основных", – оправдывается тренер. Однако, очень медленный прогресс собственных талантов – приговор для всей структуры. В погоне за результатами клуб забывает о молодежи.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Eсли бы Барса была в отрыве от принципиального соперника по Ла Лиге хотя бы на четыре очка, можно было думать о наигрывании молодых талантов и отдыхе игроков основы. Вальверде оставил после себя разруху не только в головах, а и потерю ключевых игроков и у Сетьена нет ни времени, ни другого выхода, как сохранять хотя бы те два очка преимущества, какие дал расслабленный после победы в Мадриде над Барсой Реал, проиграв Бетису. И даже с выходом ключевого игрока Барсы Суареса, Сетьен не будет рисковать и давать шанс даже Фати. Никакой погони нет, есть задача выиграть Ла Лигу, и по возможности Лигу Чемпионов, а потом, после каникулов (если они будут) - после летних трансферов строить и наигрывать новую команду.

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