100 худших форвардов в истории Премьер-Лиги: места с 1-го по 20-е

Теги яя саногороберто сольдадо

100 худших форвардов в истории Премьер-Лиги: места с 1-го по 20-еБританское издание Daily Mail представило рейтинг худших форвардов в истории Премьер-Лиги. Вот как распределились в нем места с 1-го по 20-е.

20. Роберто Сольдадо

19. Жо

18. Яя Саного

17. Шон Данди

16. Гржегорж Расяк

15. Матея Кежман

14. Томас Бролин

13. Бошко Балабан

12. Винсент Янссен

11. Сиско

10. Эрик Мейер

9. Рики ван Волфсвинкел

8. Андреас Корнелиус

7. Константинос Митроглу

6. Виктор Аничебе

5. Афонсо Алвес

4. Стефан Гиварш

3. Аде Акинбийи

2. Али Диа

1. Жози Алтидор

Не пропустите: места рейтинга с 21-го по 40-е. | soccernews.ru

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