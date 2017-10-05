100 худших форвардов в истории Премьер-Лиги: места с 21-го по 40-е

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100 худших форвардов в истории Премьер-Лиги: места с 21-го по 40-еБританское издание Daily Mail представило рейтинг худших форвардов в истории Премьер-Лиги. Вот как распределились в нем места с 21-го по 40-е.

40. Диего Форлан

39. Савио

38. Альберт Луке

37. Коррадо Грабби

36. Марио Жардел

35. Джонатан Каллери

34. Жереми Альядьер

33. Ли Дон Гук

32. Бернардо Корради

31. Эдер

30. Марко Бугерс

29. Кенни Миллер

28. Мартин Далин

27. Марвин Эмнес

26. Роландо Бьянки

25. Давид Белльон

24. Йоргос Самарас

23. Конор Сэммон

22. Радамель Фалькао

21. Элдер Поштига

Не пропустите: места рейтинга с 41-го по 60-е. | soccernews.ru

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