100 худших форвардов в истории Премьер-Лиги: места с 21-го по 40-е
Британское издание Daily Mail представило рейтинг худших форвардов в истории Премьер-Лиги. Вот как распределились в нем места с 21-го по 40-е.
40. Диего Форлан
39. Савио
38. Альберт Луке
37. Коррадо Грабби
36. Марио Жардел
35. Джонатан Каллери
34. Жереми Альядьер
33. Ли Дон Гук
32. Бернардо Корради
31. Эдер
30. Марко Бугерс
29. Кенни Миллер
28. Мартин Далин
27. Марвин Эмнес
26. Роландо Бьянки
25. Давид Белльон
24. Йоргос Самарас
23. Конор Сэммон
22. Радамель Фалькао
21. Элдер Поштига
Не пропустите: места рейтинга с 41-го по 60-е. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0