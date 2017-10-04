100 худших форвардов в истории Премьер-Лиги: места с 41-го по 60-е

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100 худших форвардов в истории Премьер-Лиги: места с 41-го по 60-е

Британское издание Daily Mail опубликовало список худших нападающих в истории АПЛ. Представляем места с 41-го по 60-е.

60. Дарко Ковачевич

59. Эузебиуш Смолярек

58. Андрей Шевченко

57. Эмманюэль Ривьер

56. Микеле Падовано

55. Светослав Тодоров

54. Джулиус Агахова

53. Дэвид Хили

52. Джейсон Ли

51. Давид Нгог

50. Денис Страккуалурси

49. Пак Чу Ён

48. Харед Борхетти

47. Симоне Дзадза

46. Дэниел Кордон

45. Сергей Ребров

44. Йон-Даль Томассон

43. Стив Марле

42. Маруан Шамах

41. Андрей Воронин

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