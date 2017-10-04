100 худших форвардов в истории Премьер-Лиги: места с 61-го по 80-е
Британское издание Daily Mail представило рейтинг худших форвардов в истории Премьер-Лиги. Вот как распределились в нем места с 61-го по 80-е.
80. Фредерик Пикийонн
79. Андреас Лунд
78. Модибо Маига
77. Найл Рейнджер
76. Эммануэль Эменике
75. Люк де Йонг
74. Винсен Перикар
73. Донг Фанчжуо
72. Мауро Боселли
71. Майкл Чопра
70. Шандор Торгхелле
69. Дэвид Ньюджент
68. Никола Калинич
67. Шефки Куки
66. Клаудио Писарро
65. Флорин Радучою
64. Франко Ди Санто
63. Ибраима Бакайоко
62. Виорел Молдован
61. Андреас Андерссон
Не пропустите: места рейтинга с 81-го по 100-е. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию
-
Кейн: "Я не буду исключать того, что когда-нибудь буду играть в Испании"
-
Видаль согласился на переход в "Интер"
-
Тевес остается в Китае
-
Ройс заявил о планах покинуть "Боруссию"
-
Битва за мундиаль: Черногория против Дании
-
Выход на финишную прямую: Аргентина принимает Перу
-
Матч за престиж: Бразилия едет в гости к Боливии
-
Хайнкес может возглавить "Баварию"
-
Рабьо: "В детстве мне нравился "Ливерпуль"
-
"Атлетико" не продает билеты в гостевой сектор на матч против "Барселоны"
-
Англия желает оформить путевку на Мундиаль в домашнем матче против Словении
-
"Манчестер Сити" нацелился на Пеллегрини
-
Канселу восстановился после травмы
-
Сакки: "Увольнение Анчелотти действительно разочаровало меня"
-
Ярмоленко прокомментировал натурализацию Марлоса
-
Ройс: "Работать в одиночку - самая трудная часть процесса восстановления от повреждения"
-
Арбелоа прокомментировал ситуацию вокруг Пике
-
Президент "Интера" не исключил возможную покупку Озила
-
Джеррард: "В матчах с грандами "Ливерпуль" доказывает, что все ошибаются на его счет"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0