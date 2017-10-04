100 худших форвардов в истории Премьер-Лиги: места с 61-го по 80-е

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100 худших форвардов в истории Премьер-Лиги: места с 61-го по 80-еБританское издание Daily Mail представило рейтинг худших форвардов в истории Премьер-Лиги. Вот как распределились в нем места с 61-го по 80-е.

80. Фредерик Пикийонн

79. Андреас Лунд

78. Модибо Маига

77. Найл Рейнджер

76. Эммануэль Эменике

75. Люк де Йонг

74. Винсен Перикар

73. Донг Фанчжуо

72. Мауро Боселли

71. Майкл Чопра

70. Шандор Торгхелле

69. Дэвид Ньюджент

68. Никола Калинич

67. Шефки Куки

66. Клаудио Писарро

65. Флорин Радучою

64. Франко Ди Санто

63. Ибраима Бакайоко

62. Виорел Молдован

61. Андреас Андерссон

Не пропустите: места рейтинга с 81-го по 100-е. | soccernews.ru

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