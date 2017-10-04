100 худших форвардов в истории Премьер-Лиги: места с 81-го по 100-е

Британское издание Daily Mail представило рейтинг худших форвардов в истории Премьер-Лиги. Вот как распределились в нем места с 81-го по 100-е.

100. Диоманси Камара

99. Пол Далглиш

98. Камерон Джером

97. Джонатан Маккен

96. Силвен Эбанкс-Блейк

95. Эммануэль Олисадебе

94. Исмаэль Миллер

93. Брэдли Райт-Филлипс

92. Андреа Силенци

91. Джонатан Стид

90. Массимо Маккароне

89. Давид Ди Микеле

88. Никола Вентола

87. Андрей Крамарич

86. Кевин Кайл

85. Сейду Думбия

84. Агустин Дельгадо

83. Джейсон Скотлэнд

82. Милтон Нуньес

81. Лилиан Ласланд

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