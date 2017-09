100-килограммовый форвард Акинфевна поучаствовал в двух голах своей команды и использовал одноклубника в качестве штанги

В матче второй английской лиги "Уикомб" обыграл "Форест Грин" со счетом 3:1.

Форвард хозяев, Адебайо Акинфевна, который весит 100 килограммов при росте в 180 сантиметров принял участие в двух голах.

The opening goal yesterday involved all three forwards; controlled by @daRealAkinfenwa , laid off by @12CMS12 , finished by @Paris_Hall . pic.twitter.com/y8muNMgNtY

And the third was about the pace of @daRealAkinfenwa, the awareness of @LukeONien, & team spirit for the celebration! pic.twitter.com/SEOSfySnpV