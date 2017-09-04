100-килограммовый форвард Акинфевна поучаствовал в двух голах своей команды и использовал одноклубника в качестве штанги

Теги уикомб уондерерс

100-килограммовый форвард Акинфевна поучаствовал в двух голах своей команды и использовал одноклубника в качестве штанги

В матче второй английской лиги "Уикомб" обыграл "Форест Грин" со счетом 3:1.

Форвард хозяев, Адебайо Акинфевна, который весит 100 килограммов при росте в 180 сантиметров принял участие в двух голах.

Видео: Акинфевна помогает забивать голы и празднует.

Празднуя первый мяч нападающий поднял своего одноклубника как штангу в тяжелой атлетике. 

В этом сезоне 35-летний Акинфевна забил 4 мяча в 5 матчах. 

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комментарии
Пабло Эскобар

Вот только на главной фото не он

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Гонсало Игуаин

А говорили, что я толстый

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Диплодок Вудстокович

Старый друг. Рад за него.

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