100-килограммовый форвард Акинфевна поучаствовал в двух голах своей команды и использовал одноклубника в качестве штанги

В матче второй английской лиги "Уикомб" обыграл "Форест Грин" со счетом 3:1.

Форвард хозяев, Адебайо Акинфевна, который весит 100 килограммов при росте в 180 сантиметров принял участие в двух голах.

Видео: Акинфевна помогает забивать голы и празднует.

And the third was about the pace of @daRealAkinfenwa, the awareness of @LukeONien, & team spirit for the celebration! pic.twitter.com/SEOSfySnpV — Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) 3 сентября 2017 г.

Празднуя первый мяч нападающий поднял своего одноклубника как штангу в тяжелой атлетике.

В этом сезоне 35-летний Акинфевна забил 4 мяча в 5 матчах.

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