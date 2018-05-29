100 лучших вратарских сейвов сезона 2017/18

Теги кейлор навасалиссондавид де хеаян облакджанлуиджи буффонмарк-андре тер штегенигорь акинфеевалександр селихов

100 лучших вратарских сейвов сезона 2017/18

Вашему вниманию представляется подборка лучших вратарских сейвов завершившегося сезона 2017/18. Красивыми бывают не только голы, давайте убедимся в этом вместе!

Видео: Топ-100 вратарских сейвов сезона 2017/18

Не пропустите: 100 лучших голов сезона 2017/18. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов