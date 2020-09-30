11 игроков "Дженоа" заразились коронавирусом

"Дженоа" на официальном сайте сообщила об 11 случаях заражения коронавирусом.

Положительный тест на коронавирус сдали Франческо Кассата, Лукас Лерагер, Федерико Маркетти, Филиппо Мелегони, Лука Пеллегрини, Маттиа Перин, Марко Пьяца, Иван Радованович, Лассе Шене, Давиде Дзаппакоста и Валон Бехрами. Также вирус выявлен у четырех сотрудников клуба.

3 октября "Дженоа" сыграет с "Торино" в матче 3-го тура Серии А.

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