11 игроков "Лорьяна" заразились коронавирусом

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11 игроков "Лорьяна" заразились коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в "Лорьяне" продолжает ухудшаться, сообщает L’Equipe.

На этой неделе стало известно о семи случаях заражения COVID-19 во французском клубе, а после нового тестирования число инфицированных выросло до 11.

"Лорьян" занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1 по итогам 19 туров.

На 17 января у команды запланирован домашний матч с "Дижоном", проведение которого теперь находится под вопросом.

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