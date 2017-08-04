11 исторических фото Неймара в "Барселоне"
Неймар уже официально перебрался в ПСЖ. Но несмотря на то, что у фанатов каталонской "Барселоны" остались не самые приятные чувства после его ухода, стоит признать, что вместе бразилец и "сине-гранатовые" пережили немало значимых для них моментов. Вот самые главные из них для футболиста.
Презентация Неймара в "Барселоне", которую посетили 56,5 тысяч болельщиков - 03.06.2013.
Первый гол Неймара за "Барселону", забитый в ворота мадридского "Атлетико" в матче за Суперкубок Испании 21.08.2013.
Первый гол Неймара в Эль Класико, забитый на "Камп Ноу" 26.10.2013.
Гол Неймара в ворота "Атлетико", после матча с которым в полный голос заговорили о феноменальной сыгранности трио MSN - 11.01.2015.
Дубль Неймара в ворота ПСЖ в четвертьфинале Лиги Чемпионов, оформленный 21.04.2015.
В финале кубка Испании Неймар отметился голом в ворота "Атлетика" из Бильбао и своим знаменитым финтом "Ламбретта" - 30.05.2015.
Гол Неймара в ворота туринского "Ювентуса" помог "Барселоне" завоевать очередной кубок чемпионов, который для бразильца стал первым и пока единственным - 06.06.2015.
Гол Неймара помог "Барселоне" сокрушить мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 4:0 - 21.11.2015.
Гол Неймара в дополнительное время помог "Барселоне" сломить сопротивление "Севильи" в финале кубка Испании - 22.05.2016.
Два гола и две результативные передачи Неймара в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2016/2017 против ПСЖ - пожалуй, лучший матч в исполнении Неймара за "Барселону" - 08.03.2017.
Финал кубка Испании сезона 2016/2017 - это последние официальные матч и гол Неймара за "Барселону" - 27.05.2017.
Не пропустите: Неймар подписал с ПСЖ 5-летний контракт. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20