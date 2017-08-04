11 исторических фото Неймара в "Барселоне"

Теги барселонанеймар

11 исторических фото Неймара в "Барселоне"Неймар уже официально перебрался в ПСЖ. Но несмотря на то, что у фанатов каталонской "Барселоны" остались не самые приятные чувства после его ухода, стоит признать, что вместе бразилец и "сине-гранатовые" пережили немало значимых для них моментов. Вот самые главные из них для футболиста.

Презентация Неймара в "Барселоне", которую посетили 56,5 тысяч болельщиков - 03.06.2013.

Первый гол Неймара за "Барселону", забитый в ворота мадридского "Атлетико" в матче за Суперкубок Испании 21.08.2013.

Первый гол Неймара в Эль Класико, забитый на "Камп Ноу" 26.10.2013.

Гол Неймара в ворота "Атлетико", после матча с которым в полный голос заговорили о феноменальной сыгранности трио MSN - 11.01.2015.

Дубль Неймара в ворота ПСЖ в четвертьфинале Лиги Чемпионов, оформленный 21.04.2015.

В финале кубка Испании Неймар отметился голом в ворота "Атлетика" из Бильбао и своим знаменитым финтом "Ламбретта" - 30.05.2015.

Гол Неймара в ворота туринского "Ювентуса" помог "Барселоне" завоевать очередной кубок чемпионов, который для бразильца стал первым и пока единственным - 06.06.2015.

Гол Неймара помог "Барселоне" сокрушить мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 4:0 - 21.11.2015.

Гол Неймара в дополнительное время помог "Барселоне" сломить сопротивление "Севильи" в финале кубка Испании - 22.05.2016.

Два гола и две результативные передачи Неймара в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2016/2017 против ПСЖ - пожалуй, лучший матч в исполнении Неймара за "Барселону" - 08.03.2017.

Финал кубка Испании сезона 2016/2017 - это последние официальные матч и гол Неймара за "Барселону" - 27.05.2017.

Не пропустите: Неймар подписал с ПСЖ 5-летний контракт. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов