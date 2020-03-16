11 клубов АПЛ выступают за аннулирование результатов сезона

В английской Премьер-лиге в ближайшее время могут принять решение по нынешнему сезону, который сейчас остановлен из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

Как сообщает Evening Standard, для принятия решения нужны голоса 14 из 20-ти клубов, выступающих в АПЛ. По сведениям источника, 11 клубов на данный момент согласны на аннулирование результатов сезона.

Также есть варианты проведения плей-офф или же завершение чемпионата с текущими результатами.

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