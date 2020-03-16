11 клубов АПЛ выступают за аннулирование результатов сезона

Теги коронавирус

11 клубов АПЛ выступают за аннулирование результатов сезона

В английской Премьер-лиге в ближайшее время могут принять решение по нынешнему сезону, который сейчас остановлен из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

Как сообщает Evening Standard, для принятия решения нужны голоса 14 из 20-ти клубов, выступающих в АПЛ. По сведениям источника, 11 клубов на данный момент согласны на аннулирование результатов сезона.

Также есть варианты проведения плей-офф или же завершение чемпионата с текущими результатами.

Не пропустите: Ширер выступил против вручения чемпионского титула "Ливерпулю", если сезон не будет доигран. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире

CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов