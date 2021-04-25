11 клубов Серии А хотят наказать "Интер", "Милан" и "Ювентус"

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11 клубов Серии А хотят наказать "Интер", "Милан" и "Ювентус"Фото: сайт Серии А

11 клубов обратились к руководству Серии А с просьбой наказать "Интер", "Милан" и "Ювентус", которые стали основателями Суперлиги.

Как сообщает Football Italia, за применение санкций выступили "Рома", "Торино", "Дженоа", "Болонья", "Сампдория", "Сассуоло", "Специя", "Беневенто", "Кротоне", "Парма" и "Кальяри".

Отметим, что "Наполи", "Лацио", "Фиорентина", "Аталанта" и "Верона" не подписали документ.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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