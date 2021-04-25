11 клубов Серии А хотят наказать "Интер", "Милан" и "Ювентус"

Фото: сайт Серии А

11 клубов обратились к руководству Серии А с просьбой наказать "Интер", "Милан" и "Ювентус", которые стали основателями Суперлиги.

Как сообщает Football Italia, за применение санкций выступили "Рома", "Торино", "Дженоа", "Болонья", "Сампдория", "Сассуоло", "Специя", "Беневенто", "Кротоне", "Парма" и "Кальяри".

Отметим, что "Наполи", "Лацио", "Фиорентина", "Аталанта" и "Верона" не подписали документ.

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