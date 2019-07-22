11-летний мальчик остался в восторге о дне, проведенном в компании Месси и его детей
11-летний английский школьник Маккензи О’Нейл рассказал, что этим летом он провел время в компании аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и его семьи.
"Месси и его семья были в тот день на пляже. Я в одиночестве играл с мячом рядом с ними. Затем отец Месси Хорхе бросил мне мяч и предложил поиграть с ними. Мы 45 минут играли с Тьяго (6-летний сын Месси. - прим. Soccernews.ru) и Лионелем. Тьяго оказался потрясающим футболистом для своего возраста. Играть с Месси было просто невероятно.
Жена Месси мне все переводила, так как она хорошо знает английский язык. Потом мы пошли плавать и долгое время провели в море. Месси сажал меня к себе на плечи.
Месси не говорил со мной о футболе, так как он не знает английский. Но для меня было невероятным даже то, что я смог увидеть его мастерство. Играть с ним было весело. Он был как обычный папа. Месси понравилось, что его сын играет с другими детьми", - цитирует О’Нейла Ole.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32