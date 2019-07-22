11-летний мальчик остался в восторге о дне, проведенном в компании Месси и его детей



11-летний английский школьник Маккензи О’Нейл рассказал, что этим летом он провел время в компании аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и его семьи.

"Месси и его семья были в тот день на пляже. Я в одиночестве играл с мячом рядом с ними. Затем отец Месси Хорхе бросил мне мяч и предложил поиграть с ними. Мы 45 минут играли с Тьяго (6-летний сын Месси. - прим. Soccernews.ru) и Лионелем. Тьяго оказался потрясающим футболистом для своего возраста. Играть с Месси было просто невероятно.

Жена Месси мне все переводила, так как она хорошо знает английский язык. Потом мы пошли плавать и долгое время провели в море. Месси сажал меня к себе на плечи.

Месси не говорил со мной о футболе, так как он не знает английский. Но для меня было невероятным даже то, что я смог увидеть его мастерство. Играть с ним было весело. Он был как обычный папа. Месси понравилось, что его сын играет с другими детьми", - цитирует О’Нейла Ole.

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