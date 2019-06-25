11-летний сын Рейеса подписал контракт с "Реалом"

Мадридский "Реал" заключил контракт с Хосе Рейесом Лопесом, сыном погибшего в автокатастрофе Хосе Антонио Рейеса.

11-летний футболист будет выступать за юниорскую команду "сливочных".

"Очень рад и горд начать новый этап в "Реале". Благодарю всех, кто поддерживал меня и доверял мне, особенно мою семью", - написал Рейес-младший в инстаграме.

Напомним, что Рейес погиб 1 июня. Его автомобиль загорелся и вылетел с трассы. Причина аварии - превышение скорости и пробитое колесо. Ему было 35 лет.

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