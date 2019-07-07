11 самых громких обменов в истории футбола

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11 самых громких обменов в истории футбола

Вспомним самые яркие обмены и рассудим, кто остался в выигрыше.

Энди Коул – Кит Гиллеспи (+6 млн. фунтов)
«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл»

Было время, когда мы были уверены в том, что Алекс Фергюсон «был уже не тот». В сезоне 1994-95 шотландец продал несколько культовых футболистов, которые стали творцами первого чемпионского титула «МЮ» со времён сэра Мэтта Басби.

Фанаты негодовали, но в итоге он оказался прав: Коул стал настоящим чемпионом, в то время как Гиллеспи стал звездой в «Ньюкасле», который безуспешно пытался догнать «красных дьяволов». Ушёл он только в 1998.
Победитель: «Манчестер Юнайтед»

Златан Ибрагимович – Самюэль Это’о (+35 млн. фунтов)
«Барселона» и «Интер»

Пеп Гвардиола может запросто считаться одним из лучших тренеров в истории, но трансферы у него получаются не всегда. Когда босс «Барсы» разобрал состав, выигравший всё, что можно, в 2009 году, фанаты были в шоке. Вдобавок ко всему, он обменял Это’о на Ибрагимовича и доплатил за шведа 35 млн. фунтов!
В итоге победителем оказался «Интер» Жозе Моуринью, который серьёзно выиграл от усиления знаменитым нападающим. Именно каталонцы были биты в полуфинале ЛЧ. Тем временем швед и Гвардиола поссорились – в своей автобиографии Златан даже назвал Пепа «своим врагом».
Победитель: «Интер»

Генрих Мхитарян – Алексис Санчес
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»

Можете хмыкать сколько хотите, но в своё время Санчес был настоящей звездой. Получить его в обмен на провалившегося «вечного таланта» Мхитаряна казалось разумной сделкой. Кто бы мог подумать, что вскоре чилиец станет ассоциироваться с одной из худших сделок в истории АПЛ. Мало того, что Санчес откровенно разочаровал, так он ещё и урвал безумно дорогостоящий контракт.
Сами подумайте: 391 тыс. фунтов в неделю, бонус в 75 тыс. фунтов за каждую игру, бонус в 1,1 млн. фунтов каждый год. В теории он может заработать до 2 млн. фунтов, если у него получится отметиться 40 голами и ассистами. Более того: 1 млн. фунтов за победу в ЛЧ и 500 тыс. фунтов за победу в АПЛ! И эти цифры известны как одноклубникам, так и всем новичкам. 
Победитель: «Арсенал»

Фабио Канноваро – Фабиан Карини
«Интер» и «Ювентус»

В 2004 году «Интер» выдворил будущего капитана победоносной сборной Италии на ЧМ-06 и обменял его на уругвайского вратаря Фабиана Карини. Канноваро стал ключевой фигурой в составе «старой синьоры», забетонировав оборону команды вместе с Тюрамом и Дзамброттой. После скандала кальчополи он переберётся в «Реал».
Карни же не мог пробиться в основу «Интера» и появился на поле всего четыре раза за три года. В 2016 году он повесил бутсы на гвоздь из-за травмы, в то время как Канноваро стал главным тренером китайского «Гуанчжоу Эвергранд».
Победитель: «Ювентус»

Роберто Карлос – Иван Саморано (+1 млн. фунтов)
«Интер» и «Реал»

Форвард чилийской сборной Иван Саморано был настоящей звездой в 1995 году – все команды пытались переманить его к себе. В «Реале» он забил 28 мячей за 38 игр, благодаря чему удалось взять золото Примеры. Но с появлением Рауля Саморано стал постепенно пропадать. Когда Рой Ходжсон из «Интера» позвал его к себе, чилиец согласился – а в Мадрид направился Роберто Карлос.
В Испании бразилец превратился в легенду, в то время как Иван Саморано пусть и не провалился, но и лучше не стал, и больше всего запомнился тем, что приклеил плюсик между цифрой 1 и 8 на своей футболке для того, чтобы «получить» свою любимую девятку.
Победитель: «Реал»

Франческо Коко – Кларенс Зеедорф
«Милан» и «Интер»

В 2002 году «Интер» был наивнее. По какой-то причине итальянцы отпустили двукратного чемпионата ЛЧ Зеедорфа в «Милан», одоно из главных конкурентов. Взамен они получили защитника Коко – «нового Паоло Мальдини». Увы, сам Коко было сложно назвать профессиональном. В 30 лет он ушёл из футбола и попытался завоевать Голливуд.
Зеедорф же выиграл ещё два золота ЛЧ и два скудетто в «Миланом». Как говорят, сейчас Коко работает риэлтором.
 Победитель: «Милан»

Эшли Коул – Вильям Галлас
«Арсенал» и «Челси»

Ни один из них не ушёл мирно – Галлас и вовсе угрожал тем, что начнёт забивать в свои ворота до тех пор, пока его не отпустят. Так что «канониры» без особых проблем позвали француза к себе. В новой команде он опять разругался – на этот раз с одноклубниками. Даже в качестве капитана он продолжал иногда вытворять невообразимое.
А вот Коул в «Челси» стал «своим», выиграв чемпионство, четыре Кубка Англии и кубок ЛЧ. Ещё он ранил студента из пневматического ружья.
Победитель: «Челси»

Джермейн Дефо – Бобба Замора (+7 млн. фунтов)
«Тоттенхэм» и «Вест Хэм»
Редкий пример того, как обмен оказался взаимовыгодным. Дефо прописался в сильнейшем составе «Вест Хэма», который вылетел из АПЛ с рекордным количеством очков, и уже в 2004 году он перебрался в «шпоры», где забил 22 мяча в свой первый сезон.
Замора в стане «молотобойцев» был не так результативен, но он стал автором победного мяча в плей-офф, после чего клуб вернулся в АПЛ. Впоследствии этот подвиг он повторит с «Куинз Парк Рейнджерс».
Победитель: «Тоттенхэм»

Рикарду Куарежма – Деку (+13,2 млн. фунтов)
Талантливый полузащитник Деку в 2004 году интересовал многих. С его помощью «Порту» выиграл ЛЧ, а Португалия дошла до финала Евро-2004. Он выбрал «Барселону», в то время как его соотечественник Рикарду Куарежма отправился обратно.
Рикарду Куарежма провёл в Каталонии всего год, после чего рассорился с тренером Франком Райкардом. В «Порту» особых успехов тоже достичь не удалось. Деку же выиграл два чемпионских титула, Кубка Испании и ЛЧ.
Победитель: «Барселона»

Неманья Матич – Давид Луис (+20 млн. фунтов)
«Бенфика» и «Челси»

Привычка «Челси» коллекционировать всех талантливых футболистов иногда приводила к странноватым последствиям. В 2011 году «синие» выменяли полузащитника Матича на Луиса, который в «Бенфике» был одним из лучших. 
Матич впоследствии окажется в «Челси» и сыграет вместе с Луисом в победной кампании 2017 года. Матич теперь в «Манчестер Юнайтед», а Луис остался в Лондоне, но в другой, менее свободной роли.
Победитель: «Челси»

Иан Райт – несколько гирь
«Кристал Пэлас» и «Гринидж Боро»
Убойный нападающий Иан Райт выступал за полупрофессиональный «Гринидж Боро» и получал 30 фунтов в неделю. В 1985 году его запретил скаут «Кристал Пэлас», но вместо денег лондонцы предложили несколько гирь, которые валялись в спортзале.
Это далеко не единственный такой странный обмен: бывало и так, что футболистов обменивали на спортивные костюмы, сосиски, краску, креветки и мороженое. За «орлов» Райт в итоге забьёт 117 голов и станет «игроком века». А где гири мы не знаем.

Юрий Сергеев
 
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3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
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11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
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