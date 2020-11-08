12 футболистов киевского "Динамо" не сыграют с "Шахтером" из-за коронавируса

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12 футболистов киевского "Динамо" не сыграют с "Шахтером" из-за коронавируса

Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на 12 футболистов в матче 9-го тура чемпионата Украины с донецким "Шахтером", сообщает Metaratings.

По сведениям источника, очередными заразившимися оказались полузащитники Владимир Шепелев и Богдан Леднев. Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали вратари Георгий Бущан и Денис Бойко, защитники Виталий Миколенко, Тудор Бэлуцэ и Александр Караваев, полузащитники Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, а также нападающие Владислав Супряга и Миккель Дуэлунд.

Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня, 8 ноября. Встреча пройдет на стадионе НСК "Олимпийский", и начнется в 17:00.

После 8 туров "Динамо" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 20 очков. "Шахтер" с 16 очками находится на второй позиции.

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