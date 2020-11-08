12 футболистов киевского "Динамо" не сыграют с "Шахтером" из-за коронавируса
Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на 12 футболистов в матче 9-го тура чемпионата Украины с донецким "Шахтером", сообщает Metaratings.
По сведениям источника, очередными заразившимися оказались полузащитники Владимир Шепелев и Богдан Леднев. Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали вратари Георгий Бущан и Денис Бойко, защитники Виталий Миколенко, Тудор Бэлуцэ и Александр Караваев, полузащитники Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, а также нападающие Владислав Супряга и Миккель Дуэлунд.
Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня, 8 ноября. Встреча пройдет на стадионе НСК "Олимпийский", и начнется в 17:00.
После 8 туров "Динамо" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 20 очков. "Шахтер" с 16 очками находится на второй позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13