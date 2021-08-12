12 футболистов норвежского клуба устроили оргию на стадионе

СМИ узнали о громком происшествии интимного характера в норвежском клубе "Бранн".

12 футболистов после ужина остались на домашнем стадионе команды, куда впоследствии приехали четыре девушки.

Вечеринка затянулась до утра, а игроки употребляли алкоголь и устраивали оргию прямо на газоне и в других местах арены.

В "Бранне" подтвердили секс-скандал, но решили не отстранять фигурантов, поскольку в таком случае в ближайшем туре чемпионата Норвегии некому будет играть.

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