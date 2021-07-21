12 игроков киевского "Динамо" перешли в другой клуб УПЛ

Фото: инстаграм "Черноморца"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт киевского "Динамо", столичный клуб согласовал детали переходов 12 игроков в одесский "Черноморец".

Новичками южан стали голкипер Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко и Денис Кузык, хавбеки Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский и Ярослав Надольский, а также два форварда: Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

Все эти футболисты будут играть за "Черноморец" на правах аренды до окончания сезона 2021/22.

Свою первую игру в новом сезоне украинской премьер-лиги одесситы проведут 25 июля на выезде с черниговской "Десной".

Главным тренером "Черноморца" будет экс-наставник молодежной команды "Динамо" Юрий Мороз.

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