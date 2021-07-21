12 игроков киевского "Динамо" перешли в другой клуб УПЛ
Фото: инстаграм "Черноморца"/Автор неизвестен
Как сообщает официальный сайт киевского "Динамо", столичный клуб согласовал детали переходов 12 игроков в одесский "Черноморец".
Новичками южан стали голкипер Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко и Денис Кузык, хавбеки Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский и Ярослав Надольский, а также два форварда: Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.
Все эти футболисты будут играть за "Черноморец" на правах аренды до окончания сезона 2021/22.
Свою первую игру в новом сезоне украинской премьер-лиги одесситы проведут 25 июля на выезде с черниговской "Десной".
Главным тренером "Черноморца" будет экс-наставник молодежной команды "Динамо" Юрий Мороз.
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|22
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|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
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|25
|8
|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
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|Ворскла
|22
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|Олимпик Донецк
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|18
|12
|Карпаты Львов
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