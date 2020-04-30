12 из 16 клубов РПЛ могут поддержать досрочное завершение сезона

75 процентов клубов российской Премьер-лиги склоняются к сценарию с досрочным завершением сезона 2019/20.

По информации комментатора и инсайдера Нобеля Арустамяна, эту идею могут поддержать "Динамо", "Спартак", "Урал", "Крылья Советов", "Оренбург", "Тамбов", "Уфа", "Ахмат", "Арсенал" и "Рубин".

С чёткой позицией пока не определился "Ростов", но "жёлто-синие" также не исключают, что выберут вариант не доигрывать чемпионат.

Кроме того, "Локомотив" готов проголосовать за досрочное завершение сезона, но при условии, что окончательными будут признаны результаты по итогам 22 туров. Это позволит "железнодорожникам" получить прямую путёвку в групповой этап Лиги Чемпионов. Такую информацию опубликовал журналист Василий Конов.

То есть продолжать сезон видят смысл только "Зенит", "Краснодар", ЦСКА и "Сочи".

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