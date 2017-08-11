13 августа Неймар дебютирует за ПСЖ

Теги псжгенгамнеймар

13 августа Неймар дебютирует за ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар может играть за ПСЖ, сообщает официальный твиттер Федерации футбола Франции.

Сегодня Лига 1 получила от "Барселоны" трансферный сертификат форварда и он заявлен для участия в турнире.

Таким образом, 25-летний Неймар сможет дебютировать за ПСЖ в матче 2-го тура чемпионата Франции против "Генгама", который состоится 13 августа.

Напомним, что парижский клуб заплатил за бразильца 222 миллиона евро, сделав его самым дорогим игроком в истории футбола.

Не пропустите: У Неймара появился шанс дебютировать за ПСЖ в матче с "Генгамом".  | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

У ПСЖ появился шанс сыграть вничью.

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"

Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион 2 6
2 Труа 2 4
3 Марсель 1 3
4 Лилль 1 3
5 Генгам 1 3
6 ПСЖ 1 3
7 Монако 1 3
8 Сент-Этьен 1 3
9 Монпелье 1 3
10 Бордо 1 1
11 Анжер 1 1
12 Ренн 2 1
13 Тулуза 1 0
14 ФК Кан 1 0
15 Ницца 2 0
16 Метц 1 0
17 Амьен 1 0
18 Нант 1 0
19 Дижон 1 0
20 Страсбур 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов