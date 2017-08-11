13 августа Неймар дебютирует за ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар может играть за ПСЖ, сообщает официальный твиттер Федерации футбола Франции.

Сегодня Лига 1 получила от "Барселоны" трансферный сертификат форварда и он заявлен для участия в турнире.

Таким образом, 25-летний Неймар сможет дебютировать за ПСЖ в матче 2-го тура чемпионата Франции против "Генгама", который состоится 13 августа.

Напомним, что парижский клуб заплатил за бразильца 222 миллиона евро, сделав его самым дорогим игроком в истории футбола.

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