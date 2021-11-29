13 футболистов португальского "Белененсиша" заразились новым штаммом коронавируса
В португальском клубе "Белененсиш" произошла массовая вспышка нового штамма коронавируса - омикрона, сообщает A Bola.
По сведениям источника, один из футболистов клуба недавно побывал в Южной Америке, где впервые был выявлен штамм омикрон. В связи с этим игроки отправились на самоизоляцию.
Из-за вспышки болезни "Белененсишу" пришлось проводить матч против "Бенфики" в неполном составе. В начале матча на поле вышли девять игроков, из которых двое оказались вратарями. После первого тайма "Белененсиш" проигрывал со счетом 0:7, а на вторую половину на поле вышли только семь игроков. В начале второго тайма один из игроков "Белененсиша" симулировал травму и арбитр досрочно завершил матч, так как в составе команды осталось только шесть футболистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14