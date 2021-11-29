13 футболистов португальского "Белененсиша" заразились новым штаммом коронавируса

В португальском клубе "Белененсиш" произошла массовая вспышка нового штамма коронавируса - омикрона, сообщает A Bola.

По сведениям источника, один из футболистов клуба недавно побывал в Южной Америке, где впервые был выявлен штамм омикрон. В связи с этим игроки отправились на самоизоляцию.

Из-за вспышки болезни "Белененсишу" пришлось проводить матч против "Бенфики" в неполном составе. В начале матча на поле вышли девять игроков, из которых двое оказались вратарями. После первого тайма "Белененсиш" проигрывал со счетом 0:7, а на вторую половину на поле вышли только семь игроков. В начале второго тайма один из игроков "Белененсиша" симулировал травму и арбитр досрочно завершил матч, так как в составе команды осталось только шесть футболистов.

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