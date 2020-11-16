13 футболистов сборной России заразились коронавирусом
В юношеской сборной России 2005 года рождения произошла вспышка коронавируса, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По данным источника, информация о заражении выяснилась в ходе сбора команды в Железноводске. Таким образом, контрольный матч сборной против "Алании" 2004 года рождения был отменен.
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