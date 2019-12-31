13 игроков, которые благодарны Юргену Клоппу
В Германии или в Англии, Юрген Клопп – тренер влиятельный. Он работал со множеством футболистов, которые стали звёздами не без его помощи. Он популярен, харизматичен и временами забавен, но зрители до конца не понимают, как он влияет на своих подопечных.
Вспомним тех, кто благодарил Юргена за его помощь.
Садио Мане
«Он забавный человек – но и серьёзный тоже. Когда я говорю с ним за пределами футбольного поля, мы обсуждаем личные вопросы. Он обсуждает со мной жизнь, быт – мне важны такие беседы. Я рад, что у меня есть тот, с кем можно всё обсудить».
Роберто Фирмино
«Я уверен, что стал лучше во всех смыслах: физически, тактически, психологически. И я не перестану хвалить Клоппа. Он помогает мне на поле и за его пределами. Каждый день мы учимся у него чему-то новому».
Илкай Гюндоган
«Я перешёл в Дортмунд из относительно маленькой команды, и в первые шесть месяцев мне было сложно адаптироваться. Я был стеснителен и недостаточно храбр, чтобы заявить о себе в полный голос. Но благодаря одноклубникам и Юргену с его штабом я быстро прогрессировал».
Вирджил ван Дейк
«В «Ливерпуле» у меня такие же тёплые отношения с Юргеном Клоппом, как были в «Саутгемптоне» с Рональдом Куманом. Как и Куман, Клопп знает, как выжать из меня максимум. Это его он достигает критикой.
Когда СМИ расхваливают меня и говорят очень приятные вещи, он умаляет их лесть и указывает на проблемы – подмигивая при этом. Когда меня признали Игроком года по версии УЕФА, Юрген сказал, что я принимал трофей от лица всей команды. И его понимаю и соглашаюсь. Он учит меня взаимоуважению и ответственности».
Иван Перишич
«Я никогда не принимал участие в обороне. Я даже не знал, что футбол настолько двояк. Юрген показал мне, что такое современный футбол».
Генрих Мхитарян
«Я благодарен Клоппу. Он поработал над моим характером и психологией. Он показал мне, в каком направлении двигаться. Он поддерживал меня и советовал не отчаиваться и смотреть на жизнь с оптимизмом».
Пьер-Эмерик Обамеянг
«Он помог мне окрепнуть психологически и подняться на новый уровень. Я очень его уважаю».
Филиппе Коутиньо
«Он великий тренер, один из лучших в мире. Он – настоящий лидер. Я многому у него научился».
Марио Гётце
«Он научил меня всему, что я знаю о профессиональном футболе. Мне было всего 17, и я только что выпустился из академии. Он показал мне всё и дал шанс поиграть на взрослом уровне».
Роберт Левандовски
«Я счастлив, что поработал с таким тренером и человеком, как Юрген. Я многому у него научился».
Дивок Ориги
«Многие команды чем-то сильны, но когда ты работаешь с отличным тренером, который подкован тактически и прекрасно ладит с фанатами, никакого секретного рецепта для успеха не нужно. Так можно добиться многого».
Марко Ройс
«У Юргена есть определённая аура: он прямо-таки светится, когда разговаривает. Он не может не впечатлять. Именно один – одна из причин, по которым я перешёл в «Боруссию». Юрген умеет развивать игроков и делать их лучше. Он – особенный».
Трент Александер-Арнольд
«Не будь его, я не знаю, как бы всё сложилось. Он доверился мне и открыл передо мной множество возможностей – больше, чем я мог даже просить».
Юрий Сергеев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|20
|35
|5
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|6
|Тоттенхэм
|20
|30
|7
|Вулверхэмптон
|19
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|20
|24
|13
|Бернли
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13