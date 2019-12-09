13-летний фанат "Бернли" обвиняется в расистских оскорблениях Сон Хын Мина

Теги тоттенхэмбернлисон хын мин

13-летний фанат "Бернли" обвиняется в расистских оскорблениях Сон Хын Мина

Стало известно, что полиция завела дело на 13-летнего болельщика "Бернли", передает BBC.

По данным источника, мальчика вывели со стадиона в матче 16-го тура АПЛ "Тоттенхэм" - "Бернли" (5:0) за то, что тот оскорблял форварда "шпор" Сон Хын Мина на расистской почве.

"Бернли" проинформировал родителей подростка о его поведении и предложил специальный образовательный курс. Оба клуба сотрудничают с полицией.

А еще: Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Азии, который выступает за пределами континента| http://soccernews.ru

 
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