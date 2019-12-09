13-летний фанат "Бернли" обвиняется в расистских оскорблениях Сон Хын Мина
Стало известно, что полиция завела дело на 13-летнего болельщика "Бернли", передает BBC.
По данным источника, мальчика вывели со стадиона в матче 16-го тура АПЛ "Тоттенхэм" - "Бернли" (5:0) за то, что тот оскорблял форварда "шпор" Сон Хын Мина на расистской почве.
"Бернли" проинформировал родителей подростка о его поведении и предложил специальный образовательный курс. Оба клуба сотрудничают с полицией.
А еще: Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Азии, который выступает за пределами континента| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Тоттенхэм
|16
|23
|7
|Вулверхэмптон
|15
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Кристал Пэлас
|16
|22
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|11
|Арсенал Лондон
|15
|19
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9