13 лучших игроков АПЛ, которые не продержались в команде больше двух сезонов

Когда мы пытаемся составить списки «лучших», мы часто думаем о том, сколько времени футболист провёл в клубе. Мы отдаём предпочтения тем, кто остаётся верным команде и одноклубникам, однако это не должно влиять на наше отношения к личным качествам игрока. Мало ли что могло помешать закрепиться.

В АПЛ выступало много игроков, заслуживающих зваться «великими». Но иногда они приезжали «не вовремя»: Жерард Пике был слишком юн, а Майкон был уже не тот.

Но сегодня мы поговорим о тех, кто приехал вовремя, но не продержался достаточно долго, чтобы стать легендой клуба. Таких примеров было много.

Юрген Клинсман

Когда Юрген Клинсман перебрался в «Тоттенхэм» в 1994 году, английская пресса была вне себя. Когда летом 1995 года Юрген Клинсман перешёл в «Баварию», английская пресса была вне себя.

Понять, в принципе, можно. Здесь великий немец был прежде всего известен театральным нырком, который стал причиной удаления Педро Монсона из сборной Аргентины на ЧМ-90. Его участие в полуфинальном разгроме сборной Англии тоже не забылось, конечно. Ещё до начала сезона 1994-95 Эндрю Энтони из The Guardian написал статью, озаглавленную «почему я ненавижу Юргена Клинсмана».

Но довольно быстро немец влюбил в себя трибуны. Свою первую пресс-конференцию он начал с вопроса, есть ли в Лондоне школа дайвинга. Следующем делом Энтони написал «почему я люблю Юргена Клинсмана».

Фирменный юмор не покидал его и на поле: победный год «Шеффилд Уэнсди» он отмечал лебединым нырком. Отмечать пришлось много: забил он 30 голов, благодаря чему стал футболистом года в Англии по мнению журналистов.

Сезон 95 года он завершил в качестве обладателя «серебряного» мяча, после чего он взял и решил перейти в «Баварию», что не понравилось никому в Великобритании. Правда, в 1998 году он вернётся в «шпоры» и забьёт ещё девять, спася тем самым клуб от вылета. Легенда же.

Златан Ибрагимович

Златан утверждает, что «завоевал Англию за три месяца», что сомнительно, учитывая финиш «Манчестер Юнайтед» на шестом месте. И всё равно то был лучший сезон «МЮ» без сэра Алекса, учитывая, что клуб взял Кубок Лиги и Лигу Европы.

Ибрагимович же собой доволен: 28 голов, в том числе на финале Кубка Лиги – шикарный результат. Жаль, что в конце он получил травму. Но класс он показать успел.

В следующем сезоне он поиграл в рамках ЛЧ, после чего решил кинуть всё и переехать в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Фабрицио Раванелли

Когда «шпоры» подписали Клинсмана в 1994, это был шок. Когда «Мидлсбро» подписал Фабрицио Раванелли через два года, народ едва не падал в обморок.

Только что «Белое перо» забивал в финале ЛЧ за «Ювентус», не говоря уже о сборной Италии на Евро-96. Как «боро» переманило его к себе, причём на пике формы? Напомним, что команда пробилась в АПЛ всего годом ранее.

Здесь он присоединился к Джуниньо и Эмерсону. Начал он с хет-трика «Ливерпулю», однако яркий старт не помог что-то выиграть. Это был запоминающийся, но всё-таки провальный сезон, в котором Раванелли отметился 31 голами, после чего ушёл. Вернулся в Англию он только в 2001, забив 11 голов за «Дерби».

Эстебан Камбьяссо

Когда «Лестер» удивил весь футбольный мир подписанием Эстебана Камбьяссо, это было огромное достижение для скромного клуба. Многие считали, что привлечь ветерана получилось только потому что тому было уже 34 года, и он был давно не в форме. Это оказалось полной ерундой.

Эстебан Камбьяссо принял участие в 32 играх в свой последний сезон в Италии. За год в Англии он сыграл 33 раза, став в итоге Игроком года.

«Ты влюбил в себя поклонников, да так, как не удавалось никому» - писал Джеймс Шарп в Leicester Mercury. «Никогда ещё фанатов не единил один человек».

Во многом благодаря аргентинцу «лисам» удалось спастись от вылета. Увы, сам полузащитник уже через год объявил о своём уходе.

«Ты мне нужен, все в Лестере тебя любят. Пожалуйста, возвращайся» - слёзно прощался Раньери.

К счастью, «Сити» и без него прекрасно справился…

Димитри Пайет

Как и Камбьяссо, Димитри Пайет так впечатлил, что после первого же сезона стал Игроком года.

В отличие от него, ушёл он не героем.

Несмотря на продление контракта с «Вест Хэмом», Димитри Пайет стал требовать того, чтобы ему разрешили перейти в «Марсель». Переубедить его не казалось возможным, как бы лондонцы ни старались.

Если не говорить про непрофессионализм, то можно только восторгаться тем, что выдал Пайет в новой лиге. Долгое время казалось, что каждый штрафной неминуемо приведёт к его голу. Соперники его боялись.

Свой лучший мяч он забил ближе к уходу, в ворота «Мидлсбро». То ли он так верил в свои силы, что решил сделать всё сам, то ли не верил в товарищей…

Рафаэл ван дер Варт

Ещё немного, и список был бы другим: Рафаэл ван дер Варт пришёл в «Тоттенхэм» 31 августа 2010 и ушёл 31 августа 2012. Но как забыть то, что вытворял голландец за это время, когда «шпоры» только становились грозным клубом?

Сезон 2010-11 был их первым в Лиге Чемпионов, и Рафаэл ван дер Варт помог команде добраться до четвертьфинала. Удивительно, как он сработался с Питером Краучем.

В АПЛ (опять же не без помощи Краучиньо) он отметился 13 голами – его лучший результат с юных лет в «Аяксе». Три из них пришлись в ворота «Арсенала», что только подняло его репутацию. Не забываем и издёвки над Джеком Уилшером в лондонском дерби.

Как впоследствии признавался сам Рафаэл ван дер Варт, те два года были «лучшей фазой» его карьеры. «Люди ждали игру пяткой, красивых голов и команду, которая предпочитает победы со счётом 4:3, а не 1:0. За это я люблю «шпоры».

Хенрик Ларссон

Ларссон принял участие всего в 13 матчах за «Манчестер Юнайтед», забив три гола. Не так уж много, но то, как сэр Алекс говорил о шведе, даёт понять, что этого было достаточно:

«Они произносят его имя с придыханием. Культовый статус может исчезнуть в миг, если игрок не выполняет свою работу, но Хенрик сохранил его».

Игроки и штаб аплодировали нападающему после его последней игры в рамках аренды. На бумаге кажется, что ничего особенного он не сделал, но Хенрик выигрывал не только игры – он выигрывал сердца. Своим отношением, своим стилем и рабочей этикой.

Когда «красные дьяволы» выиграли АПЛ, они потребовали, чтобы медаль выделили Ларссону. Вот как 35-летний ветеран может влюбить в себя за три месяца.

Мичу

Асамоа Гьян и Амр Заки тоже могли войти в список, но они были теми ещё говнюками на фоне откровенно приятного Мичу.

Он был хорош: 43 игры, 22 гола, пять результативных передач. 15 в Примере за «Райно Вальекано» не помешали «Суонси» купить его за какие-то 2 млн. в 2012 году.

В новой команде он не затерялся, забив дважды и сделав ассист в свой дебют. К Католическому Рождеству он был лучшим бомбардиром АПЛ с 13 голами.

Во второй половине задор поубавился, но Мичу оставался полезен: с ним в обойме «Суонси» выиграл Кубок Лиги и занял девятое место в АПЛ. Итог: Игрок года.

Аттилио Ломбардо

А вот ещё один необъяснимый трансфер: почему Аттилио Ломбардо разменял «Ювентус» на «Кристал Пэлас», который только-только пробился в высшую элиту английского футбола?

В предыдущем сезоне итальянец провёл 20 матчей, выиграл чемпионский титул и справил 31-летие. Что ещё страннее, появился он не один, в компании таких личностей, как Кевин Миллер, Херманн Хрейдарссон, Пол Уорхёрст и Нил Эмблен. Последний, к тому же, стоил больше Ломбардо!

Что закономерно, это то, что Аттилио переиграл их всех.

«Зрелище того, как Ломбардо танцует мимо трёх защитников и отправляет мяч к ногам Брюса Дайера никогда не забудется» - поведал фанат Джим Дэли. И его можно понять.

Но это – не конец анекдота. Аттилио Ломбардо был настолько лучше всех остальных в клубе, что в марте его попросили занять позицию играющего тренера. «Пэлас» был в низах лиги, и там он и остался, но несмотря на всё это болельщики с теплом вспоминают этот сезон. Мы знаем, почему.

Фернандо Йерро

Мы до сих пор не знаем, как, но в нулевых Сэм Эллардайс постоянно убеждал настоящих легенд футбола переходить к нему в «Болтон». Как? Впрочем, важнее, с каким результатом.

Сочетание болтонских британских брёвен и стареющих звёзд привело к появлению одной из ярчайших команд того времени. Фернандо Йерро было 36 на момент перехода – до того он выступал за катарский «Аль-Райян», который ему форму совсем не испортил. Эллардайс весь сиял, и даже навал новобранца «лучшим распасовщиком в истории клуба».

Ну а сам Йерро назвал тот период «чем-то, что он запомнит на всю жизнь».

Сложно сказать, как это всё произошло – мы просто рады, что оно произошло.

Кристоф Дюгарри

Тем временем у «Бирмингема» был свой Йерро по имени Кристоф Дюгарри.

У «синих» как раз был первый сезон в АПЛ. Для того, чтобы усилиться, было решено взять в аренду из «Бордо» Кристофа Дюгарри – человека знаменитого. Да, он уже не был в самом расцвете сил, и не забивал уже в 16 матчах, но никто не отнимет его золотой медали на мундиале и Евро.

В Англии Дюгарри воспрянул духом. После волевой победы над «Саутгемптоном» журналист Шон Коул назвал выступление француза «лучшим индивидуальным перформансом в истории клуба».

Счастье длилось недолго: Кристоф Дюгарри провёл 30 матчей и забил шесть. Но никто не обижался.

Элано

Как и ван дер Варт, Элано играл за свой клуб в его переходный период. Он был звездой, но стоило на пороге появиться всяким Робиньо, как Элано перестал казаться чем-то особенным.

А зря, ведь он был хорош. Так хорош, что тренер Свен-Ёран Эрикссон сравнивал его с Роналдиньо. Смотреть него было одно удовольствие. Он был Давидом Сильвой до прихода Давида Сильвы.

«Он хорош, когда нужно найти открытое пространство. Он может играть на других, может бить сам. Он видит всё, будто у него глаза на затылке» - распинался шведский специалист.

Яри Литманен

Последний пункт между собой делят Яри Литманен и Дидье Дешам, но есть в финне что-то ну очень располагающее.

В Англии он впервые оказался в 2001, перейдя в «Ливерпуль» из «Барселоны». К моменту трансфера он давно не играл, и отсутствие игровой формы вредило ему и в новой команде. Впрочем, время от времени он показывал такой класс, что сразу вспоминалось, почему в «Аяксе» он был так обожаем. Чего только стоят чудо-голы «Тоттенхэму» и «Байеру».

Спустя 18 месяцев он вернулся в «Аякс». В 2008 он вновь оказался в Англии, на этот раз в лондонском «Фулхэме». Увы, проблемы с сердцем ему помешали. Но мы всё равно благодарны за то, что видели – такие не забываются.

Юрий Сергеев

