13-й тур РПЛ будет посвящен памяти Льва Яшина

На заседании исполкома РФС решили, что 13-й тур чемпионата России будет посвящен памяти легендарного советского вратаря Льва Яшина.

Это решение было принято в честь 90-летия со дня рождения голкипера.

Отметим, что турами памяти Яшина также объявлены 19-й тур ФНЛ и 15-й тур ПФЛ.

Яшин - единственный голкипер в истории, кому удалось стать обладателем "Золотого мяча", который он получил в 1963 году. Он является лучшим вратарем 20 века по версии ФИФА, становился победителем Олимпийских игр-1956 и чемпионом Европы-1960.

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