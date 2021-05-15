14 футболистов могут летом покинуть "Барселону"

Руководство "Барселоны" затеяло кадровую революцию, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, ближайшим летом "блауграна" рассмотрит предложения о продаже или аренде 14 игроков.

Так, уйти в другой клуб могут вратарь Нето, защитники Самюэль Умтити и Хуниор Фирпо, хавбеки Миралем Пьянич, Филиппе Коутиньо и Матеус Фернандес, нападающий Мартин Брейтуэйт и другие.

Согласно задумке боссов "Барсы", чистка состава позволит освободить место в составе для более качественных футболистов, а также сократить зарплатный фонд.

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