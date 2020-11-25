14 голов: "Динамо" и "Чертаново" провели самый результативный матч в истории чемпионата России
В матче 11-го тура молодежного первенства России "Динамо" разгромило "Чертаново" со счетом 11:3. Клубы установили рекорд турнира, забив 14 голов на двоих.
В составе "Динамо" пять голов забил Ярослав Гладышев, дубль сделал Максим Гладилин, еще по голу на счету Кирилла Жуковского, Александра Кутицкого, Арсена Захаряна и Владислава Карапузова. В составе гостей отличились Павел Попов, Антон Хомяков и Максим Якименко.
Стоит отметить, что команды не реализовали по одному пенальти.
"Динамо" вышло на четвертое место в турнирной таблице группы А, набрав 16 очков. "Чертаново" с семью очками осталось на 9-й позиции.
Не пропустите: Игбоун пропустит матч "Динамо" с "Ростовом". | http://soccernews.ru
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