14 игроков "Ротора" готовятся к матчу с "Рубином"

"Ротор", несмотря на вспышку коронавируса в команде, проводит подготовку к матчу 9-го тура РПЛ против "Рубина".

Напомним, что волгоградцам уже пришлось отказаться от участия в трёх играх из-за ситуации с COVID-19.

Как сообщает официальный сайт клуба, к поединку с "Рубином" пока готовятся 14 футболистов "Ротора". К ним со временем смогут присоединиться игроки, сдавшие два подряд отрицательных теста на наличие инфекции в организме.

Матч в Волгограде запланирован на 27 сентября, начало - в 20:00 по московскому времени.

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