14 клубов получили лицензию для участия в следующем сезоне ФНЛ
Клубы проходят лицензирование, чтобы получить право принять участие в следующем розыгрыше ФНЛ.
По итогам последнего заседания экспертной комиссии были одобрены заявки "Торпедо", "Спартака-2", "Текстильщика", "Волгаря", брянского "Динамо" и "Акрона". Три последних команды являются победителями своих зон в ПФЛ.
Ранее положительные заключения также получили "Енисей", "Нижний Новгород", "СКА-Хабаровск", "Факел", "Чайка", "Томь", "Чертаново" и "Балтика".
Следующее заседание экспертной комиссии запланировано на 11 июня.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20