14 клубов получили лицензию для участия в следующем сезоне ФНЛ

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14 клубов получили лицензию для участия в следующем сезоне ФНЛ

Клубы проходят лицензирование, чтобы получить право принять участие в следующем розыгрыше ФНЛ.

По итогам последнего заседания экспертной комиссии были одобрены заявки "Торпедо", "Спартака-2", "Текстильщика", "Волгаря", брянского "Динамо" и "Акрона". Три последних команды являются победителями своих зон в ПФЛ.

Ранее положительные заключения также получили "Енисей", "Нижний Новгород", "СКА-Хабаровск", "Факел", "Чайка", "Томь", "Чертаново" и "Балтика".

Следующее заседание экспертной комиссии запланировано на 11 июня.

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